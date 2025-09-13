در روز دوم مسابقات والیبال قهرمانی جهان تیم‌های لهستان، ژاپن و آمریکا به میدان می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار خواهد شد و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت می‌پردازند.

امروز شنبه ۲۲ شهریور تیم‌های شاخصی همچون لهستان، ژاپن و آمریکا نخستین دیدار خود را برگزار می‌کنند.

ایران نیز فردا یکشنبه به مصاف مصر خواهد رفت.

روز گذشته فیلیپین میزبان که با ایران هم‌گروه است، مقابل مصر شکست خورد.

برنامه روز دوم مسابقات که امروز شنبه برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

شنبه ۲۲ شهریور:

ساعت ۰۵:۳۰ بامداد آمریکا – کلمبیا

ساعت ۰۶:۰۰ صبح کانادا – لیبی

ساعت ۰۹:۰۰ کوبا – پرتغال

ساعت ۰۹:۳۰ ژاپن – ترکیه

ساعت ۱۳:۰۰ آلمان – بلغارستان

ساعت ۱۳:۳۰ هلند – قطر

ساعت ۱۶:۳۰ اسلوونی – شیلی

ساعت ۱۷:۰۰ لهستان – رومانی

گروه بندی مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

گروه A: فیلیپین، ایران، مصر و تونس

گروه B: لهستان، هلند، قطر و رومانی

گروه C: فرانسه، آرژانتین، فنلاند و کره جنوبی

گروه D: آمریکا، کوبا، پرتغال و کلمبیا

گروه E: اسلوونی، آلمان، بلغارستان و شیلی

گروه F: ایتالیا، اوکراین، بلژیک و الجزایر

گروه G: ژاپن، کانادا، ترکیه و لیبی

گروه H: برزیل، صربستان، جمهوری چک و چین

