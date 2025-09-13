سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس گفت: مشکل دوتابعیتی و حضور فرزندان مسئولان در خارج از کشور در بدنه دولت زیاد است و این یک معضل جدی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - روز‌های پایانی اردیبهشت سال ۱۴۰۳ بود که با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیرمجموعه آن به قوه قضاییه ارسال شد.

به گفته علی خضریان رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا، این گزارش محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند بود.

با بررسی‌های انجام شده بعد از گذشت ۱۶ ماه نتیجه بررسی یا اقدام در خصوص این تحقیق و تفحص اعلام نشده است.

محمد معتمدی زاده سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون مجلس هیچ‌گونه اطلاع رسمی از سوی قوه قضائیه در خصوص نتایج و پیگیری‌های تحقیق و تفحص از مجموعه شستا دریافت نکرده است.

وی با تأکید بر اینکه شستا به دلیل گردش مالی بالا همواره تحت رصد نمایندگان مجلس قرار دارد، گفت: فرآیند تحقیق و تفحص دارای مراحل قانونی خاص خود است که پس از رأی‌گیری و تشکیل تیم، قوه قضائیه نیز بخشی از آن است و در صورت ارجاع نتایج بررسی‌ها به این نهاد، انتظار می‌رود قوه قضائیه جهت صدور حکم و تعیین تکلیف موارد خاص اقدام کند.

معتمدی‌زاده گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در یک سال اخیر، ورود مستقیم به موضوع شستا نداشته است و احساس می‌شود به دلیل در جریان بودن تحقیق و تفحص، کمیسیون ورود نکرده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی درباره موضوعات مطرح شده مربوط به دوتابعیتی بودن مدیرعامل شستا که در دولت چهاردهم منصوب شده است گفت: مجموعه‌هایی با گردش اقتصادی بالا، جزو مشاغل حساس محسوب می‌شوند و موضوع انتصاب مدیرعامل شستا باید به صورت جدی پیگیری شود.

وی افزود: در خصوص انتصاب مدیرعامل شستا که در روز‌های ابتدایی انتصاب سر و صدای زیادی ایجاد کرد، طی نطقی در مجلس و به صورت شفاهی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر دادم.

معتمدی‌زاده معضل دوتابعیتی بودن افراد و حضور فرزندان مسئولان در خارج از کشور، به‌ویژه در کشور‌های اروپایی، را یک مشکل جدی در بدنه دولت دانست و تصریح کرد: متأسفانه مشکل دوتابعیتی و حضور فرزندان مسئولان در خارج از کشور، به خصوص در اروپا در بدنه دولت زیاد است و این یک معضل جدی است.

وی با اشاره به اینکه در نطق‌های خود در مجلس شورای اسلامی به مسئله نفوذ تاکید کرده است گفت: نفوذ همین‌جا شکل می‌گیرد که افراد به دلیل پیوند‌های خانوادگی و مالی با خارج از کشور، مجبور به همکاری‌هایی می‌شوند که حساسیت‌های خاص خود را دارد.

پیشتر محمد منان رئیسی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از انتصاب مدیرعامل شستا خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: ما گزارش‌هایی داریم مبنی بر اینکه رئیس جدید شستا و همسرش دوتابعیتی بوده و خانواده‌اش هم الان ساکن اروپا هستند؛ شما با چه مبنایی این انتصابات را تایید می‌کنید؟

Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۳۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
با دو تابعیتی ها برخورد نمی شود ، شاید به فکر فرزندان و نزدیکان ، دو تابعیتی خودشان هستند.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
کاش که به مشکلات شستا هم رسیدگی کنن سهامداران جان به لب شدن.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
بنظر من به اون مسئولانی که چفیه و ریش،و تسبیح میچرخونن خیلی مشکوک بشین خاوری یکی دوتا مسئول دیگه از این قشر بودن،ولی مسئولی که باسواده و درست کارمیکنه (البته بعد از حسابرسی) اگر دو تبعیتی باشه مشکلی فکر نمی‌کنم داشته باشه
۶
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
بشنو‌ ولی باور نکن .
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
آخه این چه مسخره بازیه!!یعنی کسی که میخوادمسئول بشه نباید بتونه بچه اشو مثل همه خلق خدا بفرسته یه کشوردیگه تحصیل کنه ؟؟!!!حالا اون بچه هرغلطی کرده باشه بایدپای ننه باباش بنویسن؟؟!
۱۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۴:۴۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
تحصیل در کشور دیگه باعث کسب تابعیت مخصوصا تو بعضی کشورها نمیشه. تو امریکا برای تابعیت باید کارای زیادی برای اون کشور حتی به ضرر کشور خودت انجام بدی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
مگه یکی از وظایف مجلس نظارت بر کار دولت نیست چرا هیچ کاری نمی کنید؟
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۱۰:۴۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
چرا تو دولت سیزدهم پیگیره دو تابعتی ها نیودین که دوبرابر الان بود؟
۹
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
کاشکی سایتی باشد که مردم تمام بی عدالتی .زد و بند و پارتی بازی ووووووو را بدون اینکه شناسایی شوند
گزارش دهند و اگر خلاف کارمند .رییس ثابت شد
به گزارش دهنده ارتقا مقام و جایزه ای تعلق گیرد
بعد دولت مثل دولت غربی .برای چک کردن کارمندان بعنوان ارباب رجوع وارد اداره .بانک ووو شوند و گزارش دهند در
مورد برخورد کارمند و کارایی او
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
دل خجسته ای داری فکر می‌کنی اگه گزارش میکردیم ترتیب اثر داده میشد.یه جوری ماست مالی میکردن انگار نه انگار که اتفاقی افتاده.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
مطمعن باش اگر بجای درستی گذارش بدهی درست باشد حتما اقدام میشود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
اینا بیشترشون یا خودشون دوتابعیتی هستن یا فرزندانشون
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۰:۵۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
برای همین دلشون میخواد همیشه با غرب بسازند منافع خودشون و آقازاده های بی خاصیتشون رو همیشه در نظر می گیرن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
کثیفرین شرکت در ایران شرکت‌های تابع شستا هستن با نامردی تمام بدون توجه سوابق خدمت با اتوبوس فامیلهای خودتوشرکت می ریزند وتمام افراد کلیدی وباسواد را برکنار می کنند .
بنده بعد از سالها خدمت بیکار شدم وباتوجه به سنم تا حالا کار گیر نیاوردم
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
زنگ تفریح هم نیست چه برسه زنک خطر
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
ملت از برخی مسئولان خسته شده اند
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
بابا اشخاصی مثل دکتر صالحی .سردار نقدی و لاریجانی ها اصلا متولد ایران نیستن. چرا برا اینا قانوی وضع نمیکنید. طرف بچه اش امریکاست چ ربطی به این داره
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
عراقی ها اینجا کیف میکنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
خدا لعنت کنه
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
با وجود اینکه عاشق وطن و حامی وطن هستم
ولی چونکه دو تابعیتی هستم .نباید در ادارات دولتی و خصوصی بهم کار بدهند
۷
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
دیگه کار از کار گذشته مگر حالا دو تابعیتی ها کاری بکنند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
سلام
من خودم به دلیل مبارزه با فساد در یکی از شرکت های تابعه شستا ، از کار بیمار شدم و دچار مشکلات مالی زیادی شدم.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
این کار خیلی زودتر از این باید انجام میشود
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
دو تابعیتی ها نباید در ادارات دولتی و خصوصی استخدام شوند .
# خطر نفوذ
۰
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
چرا مگه ایرانی نیستن این چه حرف مفت و چرندیه پس میزند اروپا و آمریکا
اون موقع نباید بگید چرا رفتن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
۹:۳۲ سگ عشق اروپا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
مدیر ایران ال انجی که هلدینگ بزرگیه اصالت پاکستانیه از بلوچستان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
کسی که خودش در مجلس قانون در مورد دو تابعیتی ها تصویب کرده است یعنی رییس‌جمهور ، حالا خودش بزرگترین قانون شکن شده است
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
مگر می شود دوتابعیتی ها برای خودشان تصمیم بگیرند .حالا ببینیم چه اتفاقی افتاده برای امتیاز و باج گیری سیاسی این موضوع دوباره مطرح شده والی این موضوع جدیدی نیست . اگر قصد حل مشکل بود تا حالا کاری کرده بودید. مرد عمل میخواهد که شما اهلش نیستید.
۶
۶
پاسخ دادن
Ukraine
ناشناس
۰۸:۲۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
گر قرار است عرضه کننده خصوصی بنزین قیمت تعین کند باید صادر کننده خصوصی نفت داشته باشیم باید انحصار صادر کننده نفت از دولت گرفته شود باید انحصار استخراج نفت گرفته شود . مردم را از بند قیمت دلاری و یورویی نجات دادن فقط با دخالت دادن در تولید نفت و گاز و پتروشیمی ممکن خواهد بود
۲
۴
پاسخ دادن
Ukraine
ناشناس
۰۸:۲۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
حقوق و مزایا و پاداش های مسئولان دولتی و مدیران شرکت های دولتی و شرکت های وزارت نفت را مشخص و اعلام کنید تا بفهمید چرا تولید پایین و تجهیزات قدیمی هستند زندگی جوانان ایرانی را نابود نکنید با مدیران واردات چی. راه حل مشکلات مردم ، داخلی است
۲
۹
پاسخ دادن
Ukraine
ناشناس
۰۸:۲۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
مردم سه ماه حقوق نگرفتن در شرکت های خصوصی به خاطر رکود و تورم و کارفرماها توان پرداخت ندارند و مدیران دولتی حقوق های نجومی و فرزندان همیشه در صحنه خارج کشورشان در حال عشق و حال زندگی !؟
۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
چرت نگو
تا حالا بخش های خصوصی همچون بچه حمایت میشدند و کلی پول از بین المللی به جیب زدند
اینکه حقوق کارگر را دیر میدهند و نمیدهند ظلم از بخش خصوصی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
۹:۳۴ سگ آمریکایی
