باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمدرضا محبی، تهیهکننده و مجری برنامه «نسیم آوا» شبکه نسیم درباره این برنامه که میزبان رویداد ملی «ایران جان» و هنرمندان اصفهانی است، گفت: رویداد بزرگ «هفتههای ایرانی» به همت رسانه ملی فرصت بینظیری است، تا ما با ظرفیتهای مختلف استانها آشنا بشویم. در این رویداد هر برنامه به فراخور موضوع در استان هدف حضور مییابد و تلاش میکند از ابعاد مختلف به ظرفیتهای استان بپردازد. از آنجایی که محوریت «نسیم آوا» موسیقی است، ما با استفاده از فضای موسیقی برنامه با هنرمندان جوان آشنا میشویم، با هنرمندان پیشکسوت گفتوگو میکنیم، از پیشینه مکتب اصفهان در موسیقی غنی کشور صحبت میکنیم. وقتی که در نصف جهان و در دل اصفهان ایران هستیم، ایران خواندن هنرمندان جوان بسیار جذاب است.
محبی ادامه داد: ما هنرمندانی را دیدهایم که در تراز ملی کارهای شاخصی تولید کردند و در برنامه از آنها بهرهمند شدهایم. بنابراین، حضور هنرمندان در برنامه منجر به معرفی آنها به سایر برنامهها و ضریب گرفتن آثارشان خواهد شد. از طرفی، میتوان هویت محوری و عدالت گستری را در رویداد ملی «ایران جان» دید. یعنی هویت ما همان موسیقی یا مکتب اصفهان است، که حق بر گردن موسیقی کشور دارد. عدالت گستری هم به این معناست که من در تهران درباره اصفهان صحبت نکنم و با سفر به آن استان، با هنرمندان و شاعران گفتوگو بکنم. مثلاً ما با یک نوجوان ۱۷ ساله مواجه شدیم که موسیقی سنتی کار میکند. این در حالی است که ممکن است نوجوانان با موسیقی سنتی میانهای نداشته باشند. اما همین شناسایی فرد برای ما امتیاز بزرگی محسوب میشود.