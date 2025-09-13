باشگاه خبرنگاران جوان - ولادیمیر پوتین شامگاه جمعه در این آیین که با حضور وزیران و مقامات بلندپایه فرهنگی و هنرمندان از بیش از ۴۰ کشور جهان و چهار سازمان بینالمللی در کاخ یکاترین دهکده تزارها در سنپترزبورگ برگزار شد، بیان کرد.
در این آیین که سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در آن حضور حضور داشت، رئیسجمهور روسیه، تلاش جمعی کشورها برای حفظ هویت و تنوع فرهنگها، سنتها را ضرورت امروز جهان توصیف کرد.
پوتین با تأکید بر اهمیت حمایت از نوآوریها و خلق هنر با مشارکت جوامع مختلف، این رویکرد را در پرورش و شکوفایی بهترین ویژگیها در روح انسانها حائز اهمیت دانست.
وی در ادامه مقابله کشورهای جهان با تهدید اضمحلال خردهفرهنگها در جهان را ضروری خواند و رهایی جهان از تعصبات، استانداردهای دوگانه و تلاشهای برخی کشورها برای تهدید فرهنگی سایر کشورها را خواستار شد.
رئیسجمهور روسیه گفت: باید برای گشودگی و احترام به یکدیگر تلاش کنیم، آماده یادگیری نکات جدید، مشارکت در تقویت و توسعه فضای فرهنگی جهان و در نتیجه برای آیندهای شایسته، صلحآمیز و مرفه برای مردمانمان باشیم.
وی با قدردانی از مشارکت وزیران، مقامات فرهنگی و هنرمندان از کشورهای مختلف در این رویداد بینالمللی گفت: اطمینان دارم که گفتگوی حرفهای شما، به دور از کلیشهها و تعصبات، به گسترش رویکرد همکاری و کار مشترک دولتها و ملتها کمک خواهد کرد و شعار مجمع امسال «بازگشت به فرهنگ - فرصتهای جدید» را در طرحهای جدید محقق خواهد کرد.
پوتین اظهار داشت: هرچه تنوع فرهنگی درجهان، بیشتر، غنیتر و اصیلتر باشد، میراث فرهنگی مشترک ما، غنیتر و آینده کل سیاره زمین پایدارتر خواهد بود.
فرهنگ ملی تنها در تعامل با سایر فرهنگها میتواند غنیتر شود
وی با اشاره به اینکه روسیه کشوری چندملیتی و چندفرهنگی است، اظهار داشت: ما در روسیه بر این باور هستیم که فرهنگ ملی تنها در تعامل با سایر فرهنگها میتواند توسعه یابد و غنیتر شود.
رئیسجمهور روسیه گفت: بنا بر تجارب تاریخی، درخشانترین دورههای شکوفایی فرهنگی در زمان تعامل فعال آنها با جهان خارج رخ میدهد؛ و برعکس، وقتی جامعه در خود فرو میرود و کورکورانه و متعصبانه به انحصار و برتری خود نسبت به دیگران اعتقاد پیدا میکند، دورهای از بحران معنوی و فکری آغاز میشود و به دنبال آن زوال فرهنگ و رکود در تمام حوزههای زندگی رخ میدهد.
پوتین گفت: ما باید برای ایجاد تعادل بین حفظ ارزشهای ملی و رویکردهایی که به توسعه و پیشرفت کمک میکنند، تلاش کنیم. ترکیب سنتها و رسوم اغلب شاهکارهای جهانی خلق میکنند.
رئیسجمهور روسیه در ادامه، مقوله گفتگوی فرهنگها به ویژه در عصر توسعه سریع فناوری، از جمله هوش مصنوعی را مهم توصیف کرد و گفت: وظیفه مشترک ما، خودداری از خطرات، پیامدهای منفی اجتماعی و عمومی، به ویژه تنزل ارزش آزادی و حقوق بشر، معیارهای اخلاقی و معنوی، از بین رفتن ویژگیهای ملی و تنوع فرهنگی است که بدون تلاش مشترک در عرصه بینالمللی غیرممکن است.
هوش مصنوعی روندها را پیشبینی میکند، اما پیشرفتها را بشر رقم میزند
وی با بیان اینکه فناوریها همچون هوش مصنوعی حجم بزرگی از دادهها را تجزیه و تحلیل و روندها را پیشبینی میکنند، در عین حال اظهار داشت: من معتقدم که راهحلهای اصلی که قادر به منجر شدن به اکتشافات و پیشرفتها در علم، هنر و حوزه اجتماعی هستند، تنها با الهام و نبوغ یک شخص، یک استاد و آفرینشگر واقعی، میتوانند ارائه شوند و البته، در این مسیر نیازمند تعامل و اعتماد متقابل بین نمایندگان فرهنگهای مختلف هستیم.
رئیسجمهور روسیه گفت: بشریت باید بر یک واقعیت جدید تسلط یابد و در عین حال ریشههایی را که به عنوان تکیهگاه ما عمل میکنند، حفظ کند.
وی ادامه داد: ما معتقدیم که دنیای آینده دنیای خودخواهانی نیست که کاملاً در فضای مجازی غرق شدهاند و نه دنیای افراد تنها که بر اساس اصل «هر کس برای خودش» زندگی میکند، بلکه دنیای افرادی است که هنوز برای عشق و دوستی ارزش قائل هستند، عزیزان خود را گرامی میدارند و ارتباط جداییناپذیر خود را با جامعه و مسئولیتپذیری در قبال آن درک میکنند.
نشست یازدهمین مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد روز پنجشنبه با حضور وزیران و مقامات ارشد فرهنگی اجتماعی حدود ۴۰ کشور و چهار سازمان بینالمللی از جمله صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سنپترزبورگ آغاز به کار کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از روز چهارشنبه بنا به دعوت رسمی همتای روسی خود به سنپترزبورگ سفر کرده است. دیدار با وزیر فرهنگ روسیه، بازدید از موزه ارمیتاژ و حضور در جمع نمازگزاران مسلمان مسجد جامع تاریخی سنپترزبورگ از برنامههای روز نخست سفر صالحی بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه پس از بازدید از کتابخانه ملی روسیه، در یازدهمین مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد شرکت و پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران را در این نشست که با حضور وزیران و مقامات بلندپایه فرهنگی حدود ۴۰ کشور و چهار سازمان بینالمللی برگزار شد، مطرح کرد.
برنامههای دومین روز سفر وی با حضور در جمع ایرانشناسان روس و بازدید از انستیتو نسخ خطی آکادمی علوم روسیه ادامه یافت.
موضوع اصلی یازدهمین مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد، «بازگشت به فرهنگ - فرصتهای جدید» است.
علاوه بر وزیران، معاونان و مقامهای ارشد فرهنگی کشورهای مختلف جهان، شماری از چهرههای فرهنگی از جمله کارگردانان، بازیگران، هنرمندان، نویسندگان، موسیقیدانان، دانشمندان و کارآفرینان نیز در چارچوب این رویداد حضور یافتهاند.
بنا بر اعلام برگزارکنندگان این اجلاس، در مجموع، بیش از ۴۰۰ سخنران از روسیه و دیگر کشورها در این مجمع سخنرانی کردند. برنامه تجاری این مجمع، شامل ۱۱ بخش موضوعی، از جمله یک بخش جدید با عنوان «آموزش هنر» بود.
رویداد تجاری این مجمع نیز با برپایی میزگردی با عنوان «فناوریهای جدید در فرهنگ و هنر - خوب یا بد، مزایا یا خطرات» در موزه ارمیتاژ سنپترزبورگ آغاز به کار کرد.
در مجموع بیش از ۴۰ رویداد از جمله سخنرانیها، میزگردها و جلسات در این رویداد برنامهریزی شده بود. برخی مقامات شرکتکننده در این مجمع تعدادی توافقنامه از جمله سندی در مورد همکاری سینمایی کشورهای مستقل مشترکالمنافع امضا کردند.
سنگ بنای مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد سال ۲۰۱۲ نهاده شد و رئیسجمهور روسیه تاکنون در چند دوره این رویداد حضور یافته است.
منبع: ایرنا