استاندار آذربایجان شرقی گفت: مقرر شده است تا ضمن بازتوانی و خنک کاری نیروگاه حرارتی تبریز به اجرای طرح توسعه آن که ۶۰۰ مگاوات به برق تولیدی اضافه خواهد شد، اقدام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرمست در بازدید از نیروگاه حرارتی تبریز با اشاره به اینکه طبق برآورد کارشناسان محیط زیست ۲۵ درصد آلایندگی هوای تبریز ناشی از فعالیت نیروگاه حرارتی تبریز است گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شده است به بازتوانی و احداث سیکل ترکیبی دوم در این نیروگاه اقدام شود تا شاهد ارتقای شاخص‌های کیفی و کمی در آن باشیم.

وی به مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: طبق برآورد کارشناسان نیروگاه حرارتی تبریز به اندازه یک شهر ۱۲۰ هزار نفری آب مصرف می‌کند که با اجرای این طرح علاوه بر کاهش آلودگی هوا در مصرف آب هم حداقل ۸۰ درصد صرفه جویی شده و همچنین شاهد افزایش تولید برق خواهیم بود.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

