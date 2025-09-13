سازمان هواشناسی امروز (شنبه) برای استان‌های واقع در نوار شمالی کشور بارش باران و رعد و برق پیش‌بینی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان هواشناسی، در پنج روز آینده در استان اردبیل، استان‌های ساحلی خزر، ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و برخی نقاط آذربایجان شرقی، در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات آذربایجان شرقی تگرگ پیش بینی می‌شود.

این وضعیت روز‌های شنبه تا دوشنبه علاوه بر مناطق فوق در بخش‌هایی از خراسان شمالی نیز تداوم خواهد داشت.

شدت بارش شنبه در گیلان و یکشنبه در استان‌های گیلان و مازندران است و در نوار شمالی کشور تا روز یکشنبه کاهش دما خواهیم داشت.

همچنین در پنج روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان، برخی نقاط استان‌های هرمزگان و فارس در ساعات بعد از ظهر، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

تا روز دوشنبه در شمال شرق، شرق، مرکز، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، غرب و جنوب غرب کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

تا روز دوشنبه دریای خزر و شنبه خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.

امروز آسمان تهران صاف، همراه با وزش باد، گاهی افزایش باد و احتمال گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۳ و کمینه دمای آن به ۱۹ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

