وضعیت آب و هوای تهران در ۲۴ ساعت آینده + فیلم

کارشناس هواشناسی در مورد آب و هوای تهران در ۲۴ ساعت آینده توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرکرده، کارشناس هواشناسی گفت: در ارتفاعات استان تهران و البرز مرکزی بارش باران مشاهده می‌شود و دمای هوای تهران امروز به ۳۳ درجه خواهد رسید.

 

 

 

 

