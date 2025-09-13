والیبال ایران نخستین بار در سال ۱۹۷۰پا به میدان قهرمانی جهان گذاشت و طی بیش از نیم‌قرن، از غیبت‌های طولانی و نتایج ضعیف تا صعود به جایگاه ششم جهان در ۲۰۱۴ را تجربه کرده است؛ مسیری پر فراز و نشیب که اکنون با آغاز برگزاری مسابقات جهانی ۲۰۲۵ در مانیل، امیدی تازه را برای تکرار روز‌های طلایی زنده کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی ۲۰۲۵ مردان جهان از جمعه ۲۱ شهریور با حضور ۳۲ تیم به میزبانی مانیل فیلیپین برگزار می‌شود و تیم ایران با مصر، تونس و فیلیپین همگروه است.

نخستین حضور در جهانی: اولین حضور والیبال ایران در قهرمانی جهان به سال ۱۹۷۰ برمی‌گردد که بین ۲۴ تیم شرکت‌کننده در رتبه ۲۱ قرار گرفت، اما ایران دیگر نتوانست تا سال ۱۹۹۸ حضور در مسابقات جهانی را تجربه کند؛ یعنی در ۶ دوره بعدی غایب بود.

دومین حضور: در سال ۱۹۹۸ ایران با کوبا، آرژانتین و لهستان همگروه بود که در هر سه دیدار خود شکست خود و در جایگاه چهارم گروه خود قرار گرفت. در پایان هم ایران با تیم‌های الجزایر، چک، مصر، تایلند و ترکیه در رتبه نوزدهم مشترک قرار گرفت.

سومین حضور: ۲۰۰۲ باز هم ایران غایب بود، اما در ۲۰۰۶ دوباره به مسابقات راه پیدا کرد و با تیم‌های استرالیا، مصر و قزاقستان در رتبه ۲۱ مشترک قرار گرفت.

چهارمین حضور: مسابقات جهانی۲۰۱۰ هم برای ایران با رتبه نوزدهمی مشترک به پایان رسید.

پنجمین حضور: ۲۰۱۴ طلایی‌ترین دوران حضور ایران در قهرمانی جهان بود و بهترین نتیجه تا به حال را کسب کرده است، تیمی که همیشه بین تیم‌های آخر جدول می‌ایستاد این بار در رتبه ششم قرار گرفت؛ یعنی ایستادن بین قدرت‌های والیبال جهان.

تیم ایران با هدایت اسلوبودان کواچ در آخرین دیدار خود مقابل روسیه شکست خود و در رتبه ششم مسابقات قرار گرفت. 

ششمین حضور: علی رغم اینکه انتظار می‌رفت روند رو به رشد ایران ادامه پیدا کند، اما والیبال ایران شاهد یک افت بود و در عرصه قهرمانی جهان هم همین اتفاق افتاد، به طوری که سال ۲۰۱۸ از رتبه ۶ جهان به رتبه ۱۳ جهان رسید.

هفتمین حضور: پس از سال‌ها حضور سرمربی خارجی، فدراسیون والیبال با ریاست محمدرضا داورزنی تصمیم گرفت هدایت تیم ملی را به سرمربی ایرانی بسپارد و تیم ایران به بهروز عطایی سپرده شد تا این بار با یک مربی ایرانی پا به عرصه مسابقات بگذارد، اما عطایی هم نتوانست روند رو به رشدی داشته باشد و ایران رتبه‌ای بهتر از سیزدهمی کسب نکرد. 

هشتمین حضور: با حضور پیاتزا در تیم ملی ایران و روندی که تیم در لیگ ملت‌های ۲۰۲۵ از خود به نمایش گذاشت انتظار بر این است که تیم ملی این بار هم عملکردی خوب از خود به نمایش بگذارد.

