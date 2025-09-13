باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آمریکایی‌ها حتی به متحدان خودشان هم رحم نکردند + فیلم

کارشناس حوزه بین‌الملل در خصوص سیاست خارجه آمریکا توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا هاشم زادگان، کارشناس حوزه بین‌الملل با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد وضعیت سیاست خارجه آمریکا نکاتی بیان کرد.

 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Mohieddin
۱۸:۰۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را متحد خود نمی داند بلکه آنها را دوست و یا شریک ، اقتصادی خطاب می کند . اروپا اتحادیه خود را دارد ، آمریکا در حوزه نظامی متحد اروپاست. اما در مسائل اقتصادی شریک تجاری است .‌آمریکا قصد دارد همین اتحاد آتلانتیک شمالی را هم بر هم بزند .اعراب اتحادیه عرب را دارند ، جهان اسلام متحد نیست و اعراب ترجیح می دهند بر اساس نژاد و زبان با هم متحد باشند . شرق با چین و روسیه و کره شمالی بر اساس تفکرات کمونیستی با هم متحد هستند .پیشینه چپ‌گرایی در هند این کشور در حال ابرقدرت شدن را در کلاپ شرق قرار می دهد . ایران هیچکاره تربن کشور دنیاست همین بی طرفی ایران را کرده است کارت بازی این و آن .‌اگر ایران سلاح هسته ایی داشت آمریکا یک روزه قلاده سگ نگهبان اش را باز می کرد و با یک تیک پا صهیونیست ها را بی کشور و آواره می کرد ، زیرا با وجود کشدر قدرتمند و مستقلی چون ایران دیگر وجود صهیونیست بجز دردسر منفعتی برای آمریکا نخواهد داشت ، آنگاه ارباب منطقه ایران بود و طرف حساب راهبردی ایران قدرتمند فقط آمریکا می بود و بس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
چقدر ساده لوحید که می گویید این کشورها متحد آمریکا هستند . این کشورها درواقع گاو شیرده آمریکا هستند حتی اوکراین هم متحد آنها نیست اروپا هم متحد آمریکا نیست. از نظر آمریکا متحد یعنی گاو شیرده اونم شیر مجانی
