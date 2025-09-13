باشگاه خبرنگاران جوان - امسال نیز آیین کهن «تکه حوری» در روستای ملوند شهرستان عشق آباد باشکوه برگزار شد. این جشن زیبا، که از گذشته‌های دور به یادگار مانده، نمادی از امید، توکل به خدا و آرزوی سالی پربار برای دامداران سخت‌کوش است. اما این مراسم فقط یک جشن ساده نیست. یک استراتژی هوشمندانه برای مدیریت زمان زایش دام‌هاست، تا تولد بره‌ها و بزغاله‌ها در فصل بهار و همزمان با اوج طراوت طبیعت اتفاق بیفتد. دام‌های نر (تکه‌ها) که به «داماد‌های گله» تبدیل شده‌اند، با شاخه‌های انار نماد برکت و زایش آراسته می‌شوند. گله (عروس) با تشریفاتی نمادین به استقبال می‌رود. عبور گله از روی آب، پاشیدن آب برای طلب باران و برکت، و انداختن چوپان به آب (به نیت خیر و فراوانی) از دیگر رسوم زیبای این مراسم است.

در پایان نیز با پخش خرما، نقل و شیرینی، شادی و صمیمیت در میان مردم روستا تقسیم می‌شود.

این مراسم، تلفیقی زیبا از باور‌های اصیل، دانش بومی و مدیریت طبیعی را به نمایش می‌گذارد و یادآور پیوند عمیق انسان با طبیعت و توکل به لطف بی‌پایان پروردگار است.

