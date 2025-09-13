باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی چین روز جمعه اعلام کرد که جدیدترین ناو هواپیمابر این کشور از تنگه تایوان عبور کرده است.

این آبراه، چین را از تایوان جدا می‌کند؛ جزیره‌ای خودگردان که پکن می‌گوید باید تحت کنترل آن قرار گیرد. رسانه‌های غربی مدعی هستند که عبور این ناتو می‌تواند هشداری برای آمریکا و دیگر حامیان تایوان باشد، هرچند چین چنین انگیزه‌ای را کم‌اهمیت جلوه داد.

نیروی دریایی چین در پستی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که «فوجیان» که در حال انجام آزمایش‌های دریایی پیش از الحاق رسمی است، به سمت دریای چین جنوبی برای انجام آموزش‌ها و آزمایش‌های علمی حرکت کرده است.

نیروی دریایی چین همچنین گفت فعالیت‌های این ناو علیه هیچ کشور دیگری نیست.

یک حساب کاربری وابسته به رسانه‌های دولتی چین به نقل از یک کارشناس نوشت که تنگه تایوان مسیر عادی، منطقی و کارآمدترین راه برای رسیدن ناو به دریای چین جنوبی است.

به گفته حساب کاربری «یویوان‌تانتین»، این نخستین بار بود که «فوجیان» از تنگه تایوان عبور می‌کرد.

براساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نیروی دریایی آمریکا و برخی از متحدانش به طور دوره‌ای ناو‌های جنگی خود را از این تنگه عبور می‌دهند تا هشداری به پکن درباره هرگونه تلاش برای اعمال زور در ادعای مالکیت بر این جزیره باشد.

تایوان و چین در پی جنگ داخلی که در سال ۱۹۴۹ کمونیست‌ها را به قدرت رساند از هم جدا شدند. دولت ملی‌گرای شکست‌خورده به تایوان گریخت و حکومت خود را در آن جزیره تشکیل داد.

آمریکا دولت تایوان را به طور رسمی به رسمیت نمی‌شناسد، اما سلاح «برای دفاع» آن فراهم می‌کند و می‌گوید هرگونه حل اختلاف میان چین و تایوان باید مسالمت‌آمیز باشد نه از طریق زور نظامی.

ارتش چین هفته گذشته اعلام کرد که پس از عبور ناوچه کانادایی «کبک» و ناوشکن استرالیایی «بریزبین» از این تنگه، در حالت آماده‌باش بالا قرار گرفته است. چین این دو ناو جنگی را به اقدامات تحریک‌آمیز متهم کرد که به گفته آن، خطرات امنیتی را افزایش داده است.

در همین حال، ارتش ژاپن اعلام کرد که روز پنجشنبه بعدازظهر برای نخستین بار جدیدترین ناو هواپیمابر چین را رصد کرده است.

ناو «فوجیان» به همراه دو ناوشکن موشک‌انداز هدایت‌شونده در حال حرکت به سوی جنوب‌غربی، در حدود ۲۰۰ کیلومتری جزایر مورد مناقشه «سِن‌کاکو» (یا «دیائویو» به زبان چینی) بود. هر دو کشور بر سر این سرزمین دورافتاده و بدون سکنه ادعای مالکیت دارند.

آخرین آزمایش دریایی این ناو هواپیمابر جدید که نهمین بار از ماه مه ۲۰۲۴ بود، گمانه‌زنی‌ها درباره الحاق رسمی قریب‌الوقوع این ناو به خدمت را برانگیخت. روزنامه دولتی «گلوبال تایمز» به نقل از یک کارشناس نوشت که انتظار می‌رود این ناو تا پایان امسال رسما وارد خدمت شود.

این روزنامه چینی یادآور شد که ناو قبلی چین، «شاندونگ»، در اواخر سال ۲۰۱۹ و یک ماه پس از نخستین عبور از تنگه تایوان در مسیر دریای چین جنوبی، به خدمت گرفته شد.

«فوجیان» سومین ناو هواپیمابر چین است که به ناو‌های «شاندونگ» و «لیائونینگ» می‌پیوندد.

منبع: ایسنا