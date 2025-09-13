اداره آب و فاضلاب سهند از پلمب کنتور آب بلوک مسکونی سهند به دلیل هدررفت آب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -بدل زاده مدیر آب و فاضلاب شهر جدید سهند گفت:در پی گزارش‌های مردمی از هدررفت شدید آب در یکی از مجتمع‌های مسکونی شهر سهند حین شستشوی فرش، واحد گشت و بازرسی این اداره به محل اعزام و پس از بررسی‌های میدانی، تخلف این مشترک تایید و بلافاصله کنتور عمومی این بلوک مسکونی پلمب و به اداره منتقل شد.

 وی افزود:با توجه به شرایط کم‌آبی شهروندان می‌توانند با گزارش موارد هدررفت به سامانه ۱۲۲ از اتلاف این منبع ارزشمند جلوگیری کنند.

وی افزود:بر اساس وظایف محوله این اداره ماموران پس از دریافت گزارش به محل مراجعه می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف و عدم رفع آن پس از اخطار کنتور آب مشترک به طور موقت قطع خواهد شد.

