باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر فدایی رئیس ذخیره‌گاه و پناهگاه حیات‌وحش میانکاله گفت: آتش‌سوزی در حدود ۸ هکتار از پوشش گیاهی منطقه گسترش یافت و متأسفانه بخشی از درختچه‌های انار، سازیل و بوته‌های تمشک از بین رفتند.

او افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد عامل آتش‌سوزی انسانی بوده و پیگیری‌های حقوقی و قضایی برای شناسایی و برخورد با عامل یا عوامل آن در دستور کار قرار دارد.

اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با قدردانی از حضور سریع و تلاش مأموران یگان حفاظت در مهار حریق، تأکید کرد: میانکاله به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره ثبت‌شده در یونسکو و یکی از تالاب‌های مهم کنوانسیون رامسر، اهمیت جهانی دارد و حفاظت از آن مستلزم هوشیاری جوامع محلی و همکاری همه‌جانبه مردم و دستگاه‌های اجرایی است.

منبع:اداره کل محیط زیست مازندران