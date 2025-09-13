رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مراغه از آغاز مرمت گنبد تاریخی سرخ این شهر پس از نیم قرن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -جواد محرم پور گفت: مرمت گنبد سرخ مراغه در راستای ساماندهی، بهسازی و مقاوم سازی آن انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: در این طرح دیوار‌ها، کتیبه‌ها مرمت و طرح استحکام بخشی سقف گنبد نیز برای جلوگیری از نفوذ رطوبت اجرا می‌شود.

رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مراغه با اشاره به اینکه مرمت این بنا در دهه ۵۰ شمسی از سوی کارشناسان خارجی‌ها انجام شده است افزود: این بار مرمت گنبد سرخ به عنوان نخستین بنای سبک آذری توسط کارشناسان ایرانی و دانشگاه هنر اسلا می‌تبریز انجام می‌شود.

وی افزود: با توجه به ارزش و اهمیت بنای گنبد سرخ مرمت و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده با استفاده از مصالح سنتی مطابق با شیوه‌های معماری خود بنا خواهد بود.

محرم پورافزود: گنبد سرخ مراغه معماری سبگ آذری و پایان سبک رازی در ایران است که سال ۵۴۶ هجری قمری در دوره حکومت طایفه احمد علیان ساخته شده‌است.

