برای توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی چه مواردی باید رعایت شود؟ + فیلم

کارشناس هوش مصنوعی در مورد توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جاوید نیا، کارشناس هوش مصنوعی با حضور در برنامه سلام‌تهران در خصوص توسعه سیستم های هوش مصنوعی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

