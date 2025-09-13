باشگاه خبرنگاران جوان - آرنه اشلوت پیش از اولین بازی الکساندر ایساک، مهاجم سوئدی، برای لیورپول، او را بهترین مهاجم جهان توصیف کرد. این اظهار نظر با مخالفت پپ گواردیولا همراه شد. سرمربی منچسترسیتی عنوان کرد هالند مهاجم بهتری است.
گواردیولا در نشست خبری در پاسخ به این سوال که هالند را در مقایسه با ایساک چگونه ارزیابی میکند، گفت: کمی بالاتر. ایساک بازیکنی استثنایی است، اما شما از من درباره ارلینگ پرسیدید و باید بگویم او در سطح بالایی است. ایساک باید به خاطر پولی که برایش پرداخت شده، بازیکن درجهیکی باشد. یکی دیگر میگوید کیلیانامباپه، لیونل مسی، کریستیانو رونالدو ولی من ارلینگ را با هیچکس عوض نمیکنم.
هالند پس از زدن پنج گل برای تیم ملی نروژ در شرایط روحی خوبی در داربی یکشنبهشب به مصاف منچستریونایتد خواهد رفت.
این بازی همچنین میتواند اولین حضور جانلوئیجی دوناروما برای همشهریها پس از جدایی از پاریسن ژرمن باشد.
گواردیولا از سال ۲۰۱۶ هدایت منچسترسیتی را بر عهده دارد و با این تیم توانسته است عنوانهای قهرمانی زیادی را کسب کند. او این تیم را برای نخستین بار در تاریخ به قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی باشگاهها رساند. گفته میشود پپ سال پایانی حضورش روی نیمکت همشهریها را سپری میکند.
منچسترسیتی یکشنبهشب در دیداری حساس در لیگ برتر در خانه به مصاف همشهریاش منچستریونایتد خواهد رفت.