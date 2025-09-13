بر اساس تحقیقات علمی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شاخص جدیدی برای کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا در محیط کار ارائه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - سعید یزدانی‌راد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار کرد: عوامل خطر مختلفی می‌توانند در بروز کاهش شنوایی ناشی از صدا در کارکنان نقش داشته باشند و پژوهش "توسعه و اعتبارسنجی روش ارزیابی ریسک افت شنوایی ناشی از سر و صدا در کارگران" با هدف شناسایی و سنجش این عوامل انجام شد.

وی افزود: این پژوهش به‌صورت مقطعی روی ۲۲۰ کارگر یک کارخانه فولاد اجرا شد. اطلاعات جمعیت‌شناختی و سوابق شغلی از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری و میزان مواجهه با صدا با دستگاه تراز فشار صوت بر اساس استاندارد ۹۶۱۲ ISO اندازه‌گیری شد.

یزدانی راد گفت: در این بررسی، آزمون ادیومتری تون خالص از راه استخوان و هوا برای اندازه‌گیری میزان افت شنوایی افراد به‌کار رفت و سپس شاخصی اختصاصی برای ارزیابی ریسک کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا طراحی شد.

یزدانی راد بیان کرد: ضرایب اثر غیرمستقیم عوامل فردی شامل سابقه کار، سن، سیگار کشیدن و بیماری‌های مؤثر محاسبه شد.

وی ادامه داد: ضرایب مواجهه با صدای شغلی و صدای تفریحی به ترتیب ۰.۶۸ و ۰.۶۶ و ضرایب مرتبط با تجهیزات حفاظت فردی شامل استفاده، میزان کاهش نویز و آگاهی به‌دست آمد.

یزدانی راد عنوان کرد: بر اساس این ضرایب، شاخص ارزیابی ریسک کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا ایجاد شد و امتیاز آن در چهار سطح با آستانه‌های ۴.۸۵، ۶.۸۴ و ۷.۵۹ طبقه‌بندی شد.

وی تأیید کرد: این روش که با عنوان OHLRA معرفی شده است، توانست ۷۴ درصد از تغییرات افت شنوایی را پیش‌بینی کند.

وی تصریح کرد: نتایج نشان می‌دهد شاخص جدید ارزیابی ریسک کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا اعتبار بالایی دارد و می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد در برنامه‌های پیشگیرانه و حفاظتی محیط کار استفاده شود.



