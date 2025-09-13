نپال پس از معرفی نخست وزیر موقت، زمان انتخابات را تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر رئیس جمهور نپال، رامچاندرا پاودل اواخر روز جمعه اعلام کرد که پس از یک هفته خشونت مرگبار که به انتصاب اولین نخست وزیر زن این کشور در دوره موقت منجر شد، پارلمان را منحل کرده و خواستار انتخابات جدید در ۵ مارس شده است.

این اعلامیه تنها چند ساعت پس از آن منتشر شد که پاودل، رئیس سابق دادگستری، سوشیلا کارکی را به رهبری کشور منصوب کرد. این انتصاب پس از اعتراضات مرگبار ضد فساد که نخست وزیر، کی پی شارما اولی را مجبور به استعفا کرد، صورت گرفت.

طبق بیانیه دفتر ریاست جمهوری، رئیس جمهور «مجلس نمایندگان را منحل کرد و روز پنجشنبه، ۵ مارس ۲۰۲۶ را برای انتخابات تعیین کرد.»

کارکی پس از دو روز مذاکرات فشرده بین پاودل، فرمانده ارتش، آشوک راج سیگدل و رهبران معترضانی که پشت بدترین آشوب نپال در سال‌های اخیر بودند، منصوب شد. این آشوب حداقل ۵۱ کشته و بیش از ۱۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت.

هند، همسایه جنوبی نپال ابراز امیدواری کرد که این تحولات به تقویت صلح و ثبات کمک کند.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند در پستی در X گفت: «از صمیم قلب به سوشیلا کارکی جی محترم به خاطر تصدی سمت نخست وزیر دولت موقت نپال تبریک می‌گویم. هند کاملاً به صلح، پیشرفت و رفاه برادران و خواهران نپالی متعهد است.»

اعتراضات سراسری در کشور با ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی آغاز شد که از آن زمان تاکنون لغو شده است. خشونت تنها پس از استعفای اولی در روز سه‌شنبه فروکش کرد.

نپال از زمان لغو سلطنت در سال ۲۰۰۸ با بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است، در حالی که کمبود شغل میلیون‌ها جوان را به دنبال کار در کشور‌های دیگر مانند خاورمیانه، کره جنوبی و مالزی سوق می‌دهد.

این کشور ۳۰ میلیون نفری که بین چین و هند قرار دارد، روز جمعه به حالت عادی بازگشت - مغازه‌ها بازگشایی شدند، خودرو‌ها به جاده‌ها بازگشتند و پلیس اسلحه‌هایی را که اوایل هفته در دست داشت با باتوم جایگزین کرد.

منبع: رویترز