نپال پس از معرفی نخست وزیر موقت، زمان انتخابات را تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر رئیس جمهور نپال، رامچاندرا پاودل اواخر روز جمعه اعلام کرد که پس از یک هفته خشونت مرگبار که به انتصاب اولین نخست وزیر زن این کشور در دوره موقت منجر شد، پارلمان را منحل کرده و خواستار انتخابات جدید در ۵ مارس شده است.

این اعلامیه تنها چند ساعت پس از آن منتشر شد که پاودل، رئیس سابق دادگستری، سوشیلا کارکی را به رهبری کشور منصوب کرد. این انتصاب پس از اعتراضات مرگبار ضد فساد که نخست وزیر، کی پی شارما اولی را مجبور به استعفا کرد، صورت گرفت.

طبق بیانیه دفتر ریاست جمهوری، رئیس جمهور «مجلس نمایندگان را منحل کرد و روز پنجشنبه، ۵ مارس ۲۰۲۶ را برای انتخابات تعیین کرد.»

کارکی پس از دو روز مذاکرات فشرده بین پاودل، فرمانده ارتش، آشوک راج سیگدل و رهبران معترضانی که پشت بدترین آشوب نپال در سال‌های اخیر بودند، منصوب شد. این آشوب حداقل ۵۱ کشته و بیش از ۱۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت.

هند، همسایه جنوبی نپال ابراز امیدواری کرد که این تحولات به تقویت صلح و ثبات کمک کند.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند در پستی در X گفت: «از صمیم قلب به سوشیلا کارکی جی محترم به خاطر تصدی سمت نخست وزیر دولت موقت نپال تبریک می‌گویم. هند کاملاً به صلح، پیشرفت و رفاه برادران و خواهران نپالی متعهد است.»

اعتراضات سراسری در کشور با ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی آغاز شد که از آن زمان تاکنون لغو شده است. خشونت تنها پس از استعفای اولی در روز سه‌شنبه فروکش کرد.

نپال از زمان لغو سلطنت در سال ۲۰۰۸ با بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است، در حالی که کمبود شغل میلیون‌ها جوان را به دنبال کار در کشور‌های دیگر مانند خاورمیانه، کره جنوبی و مالزی سوق می‌دهد.

این کشور ۳۰ میلیون نفری که بین چین و هند قرار دارد، روز جمعه به حالت عادی بازگشت - مغازه‌ها بازگشایی شدند، خودرو‌ها به جاده‌ها بازگشتند و پلیس اسلحه‌هایی را که اوایل هفته در دست داشت با باتوم جایگزین کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: نپال ، اعتراضات
خبرهای مرتبط
نپال اولین زن را به عنوان نخست وزیر موقت منصوب کرد
در باشگاه خبرنگاران جوان بررسی شد؛
نپال زیر تیغ خشم نسل Z: وقتی فیلترینگ و آقازاده‌ها کشور را شعله‌ور کردند
شمار کشته‌های ناآرامی‌های نپال به ۵۱ نفر رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عصبانیت اسرائیل از رای سازمان ملل به نفع فلسطین
احمد الشرع: از صحبت در مورد «قطع روابط دائمی با ایران» خودداری کرده‌ایم
خلیل الحیه خودش نماز پیکر پسرش را خواند
گاف ترامپ: «آلبانی» را به جای «ارمنستان» به کار برد
آغاز عملیات جدید ناتو با نام «نگهبان شرقی»
تجاوز مجدد صهیونیست‌ها به خاک سوریه
آمریکا و بیش از ۴۰ کشور خواستار اقدام سازمان ملل درباره نقض حریم هوایی لهستان شدند
نپال اولین زن را به عنوان نخست وزیر موقت منصوب کرد
از لیست سیاه به کاخ سفید: چرخش جنجالی واشنگتن در قبال الجولانی
الجولانی: اسرائیل قصد داشت سوریه را تجزیه کند
آخرین اخبار
۱۹۳ کشته در دو حادثه واژگونی قایق در شمال غربی کنگو
انتخابات نپال در مارس ۲۰۲۶ برگزار می‌شود
برای اولین بار، جدیدترین ناو هواپیمابر چین از تنگه تایوان عبور کرد
شهادت ۷۰ فلسطینی در غزه از بامداد امروز تاکنون
وقوع زلزله ۷.۱ ریشتری در منطقه کامچاتکا روسیه
نپال اولین زن را به عنوان نخست وزیر موقت منصوب کرد
روسیه: خواستار تشدید تنش با لهستان نیستیم؛ اوکراین متمایل به درگیر کردن کشورها در جنگ است
ادعای واشنگتن پُست: موساد یک عملیات زمینی را علیه رهبران حماس در قطر برنامه‌ریزی کرده بود
پوتین: استاندارد‌های دوگانه و تهدید فرهنگ‌ها در جهان پایان یابد
حمله موشکی یمن به سرزمین‌های اشغالی فلسطین/ آژیر خطر در تل آویو به صدا در آمد
اسرائیل، آتش‌افروز خاورمیانه از غزه تا دوحه
غزه، میدان مین آرزو‌های تل‌آویو
پرده‌برداری آمریکا از دومین بمب‌افکن B-۲۱ + عکس
از لیست سیاه به کاخ سفید: چرخش جنجالی واشنگتن در قبال الجولانی
نخست وزیر قطر با معاون رئیس جمهور و وزیرخارجه آمریکا دیدار کرد
انگلیس: نقض حریم هوایی لهستان عزم ما در حمایت از اوکراین را تقویت می‌کند
در ادامه تنش‌ها میان مادرید و تل آویو: اسپانیا کاردار اسرائیل را احضار کرد
شهادت رئیس سابق پلیس شهر رفح در حملات رژیم صهیونیستی
آمریکا و بیش از ۴۰ کشور خواستار اقدام سازمان ملل درباره نقض حریم هوایی لهستان شدند
تجاوز مجدد صهیونیست‌ها به خاک سوریه
سازمان ملل در پی نقض حریم هوایی لهستان خواستار اجتناب از تشدید تنش‌ها شد
نگرانی سازمان ملل از تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری و حملات اسرائیل به طولکرم
احمد الشرع: از صحبت در مورد «قطع روابط دائمی با ایران» خودداری کرده‌ایم
الجولانی: اسرائیل قصد داشت سوریه را تجزیه کند
فرانسه، آلمان و انگلیس حمله اسرائیل به قطر را محکوم کردند
عصبانیت اسرائیل از رای سازمان ملل به نفع فلسطین
خلیل الحیه خودش نماز پیکر پسرش را خواند
آغاز عملیات جدید ناتو با نام «نگهبان شرقی»
اسلام هراسی در استرالیا به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است
مصر هماهنگی‌های خود با اسرائیل را کاهش می‌دهد