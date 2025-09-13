تجاوز آشکار به خاک قطر، نقطه عطفی در تحولات منطقه بوده که پیامدهای عمیقی در پی خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی*-   روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه جاری اسراییل به محل جلسه رهبران حماس که در حال بررسی طرح صلح آمریکا برای غزه بودند حمله موشکی کرد. این عملیات، برخلاف اصول بنیادین روابط بین الملل و قوانین بین المللی بود. این تجاوز آشکار به خاک قطر، نقطه عطفی در تحولات منطقه بوده که پیامدهای عمیقی در پی خواهد داشت.

همچنین از این تجاوز نظامی اسراییل درس های آموزنده می توان آموخت که برخی از آنها بدین شرح است:

۱- بار دیگر ثابت شد که منطق و زبان روابط بین الملل، زور و قدرت است. تنها پادزهر قدرت، قدرت است. زورگویان تنها زبان زور را می فهمند و با آنان باید با آن سخن گفت. دیپلماسی هنر و فن اعمال مسالمت آمیز قدرت است.

۲- دو اصل و قاعده بنیادین نظم بین المللی موجود، یعنی عدم توسل به زور و احترام به حاکمیت ملی کشورها دوباره توسط اسراییل نقض شد. برای مقابله با تجاوز و حفظ حاکمیت ملی خود باید قدرتمند، خوداتکا و خودیار بود.

۳- امنیت وارداتی و برون سپاری امنیت ملی به آمریکا غیرعقلانی، پرهزینه و آسیب زاست. بهترین الگوی تامین امنیت منطقه، امنیت درونزاد مشارکتی است. آمریکا امنیت اسراییل را بر امنیت متحدین دیگرش مقدم می دارد و امنیت آنها را فدای امنیت اسراییل می کند.

۴- در دوستی با آمریکا به ویژه در دوره ترامپ باید کاملا محتاط بود. این گفته کسینجر که رفتار آمریکا نباید به گونه ای باشد که دوستان آن فکر و براورد کنند که هزینه دوستی با آمریکا از هزینه دشمنی با آن بیشتر است مجددا برای دوستان نزدیک و متحدین آمریکا تداعی شد.

۵- اسراییل با پشت گرمی آمریکا به هیچ اصل، هنجار، و قاعده و قانونی پایبند نیست. تجاوزگری اسراییل هیچ حد و‌ مرز و خط قرمزی نمی شناسد. این رژیم تفاوتی بین دوست و دشمن قائل نیست و برای تامین منافع خود به هیچکس و هیچ چیز حتی دوستان خود نیز رحم نمی کند.

۶- سیاه چاله اسراییل به شدت فعال شده و در صدد بلعیدن کل منطقه است. موتور هژمون طلبی بدخیم اسراییل تازه گرم شده است. کشورهای منطقه، به خصوص ترکیه و عربستان، باید به گوش و به هوش باشند. برهم خوردن موازنه قدرت منطقه ای به نفع اسراییل، ناامنی و بی ثباتی به بار می آورد نه صلح و امنیت. ایران قدرتمند نقش راهبردی در حفظ توازن قدرت و صلح و امنیت در منطقه دارد.

۷- شورای همکاری خلیج فارس بر سر دو راهی استراتژیک تاریخی قرار دارد: یا پذیرش سلطه قهرآمیز اسراییل در قالب راهبرد دنباله روی و تسلیم؛ یا مقابله و مقاومت در برابر توسعه طلبی و تجاوزگری لجام گسیخته آن در چهارچوب راهبرد موارنه سازی. براساس راهبرد طبیعی موازنه سازی، فرصت تاریخی برای همکاری و همگرایی ایران و اعراب جنوب خلیج فارس فراهم شده است. اکنون زمان یک دیپلماسی فعال برای تامین بازدارندگی از طریق همکاری و همگرایی است؛ تعقیب و تحقق سیاست ایران منطقه ای با همکاری همسایگان جنوبی.

۸- برای چندمین بار تایید شد که آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. این بی اعتمادی در زمان مذاکره با آمریکا بیشتر ضروری است؛ چون بر خلاف عرف و رویه دیپلماتیک، در هنگام مذاکره با آمریکا احتمال استفاده از زور و حمله نظامی بیشتر است. در صورت ضرورت، باید دست روی ماشه با آمریکا مذاکره کرد.

۹- دیپلماسی و قدرت نظامی دو عنصر بنیادین قدرت ملی هستند؛ در عین استفاده بهینه، بیشینه و به موقع از دیپلماسی به عنوان یک مولفه مهم قدرت ملی باید توجه داشت که دیپلماسی بدیل قدرت نظامی نیست بلکه مکمل آن است. همانگونه که گفته شد، دیپلماسی فن اعمال مسالمت آمیز قدرت است. میدان نمی تواند و نباید منتظر و معطل دیپلماسی باشد.

۱۰- اسراییل برپایه منطق صلح از طریق زور، در صدد تسلیم بی قید و شرط اعراب بدون پرداخت هرگونه مابه ازایی است. پاک کردن صورت مسئله کشور فلسطین هدف اصلی اسراییل از این صلح تحمیلی است. هدف غایی اسراییل نیز برقراری نظم منطقه ای هژمونیک به نیابت از آمریکاست؛ نظمی که در جهت تلاش آمریکا برای جلوگیری از ظهور نظم جهانی آسیامحور است.

*استاد روابط بین الملل

برچسب ها: ایران ، اسرائیل ، قطر ، حماس
خبرهای مرتبط
قطر درباره سکوت شورای امنیت سازمان ملل در برابر قانون جنگل هشدار داد
اسرائیل، آتش‌افروز خاورمیانه از غزه تا دوحه
امارات سفیر اسرائیل را احضار کرد
محکومیت حمله به قطر توسط طالبان: زنگ خطر برای صلح جهانی
طنز دیپلماتیک: محکومیت حمله به دوحه، بدون نام بردن از متجاوز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
کاش قطر بدنیا میومدم
توی رفاه و ثروت زندگی میکردم
بهترین ساخت و ساز . بهترین خودروها . بهترین موبایل و بهترین خانه ها را داشتم
کاش میشد منم زندگی کنم
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
قطر خودش هماهنگی کرده تا این حمله انجام بشه و الانم زندگیشونو میکنن
شما شدین کاسه داغتر از آش
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
صددرصد صحیح
ولی کوی گوش شنوا
ایکاش کتاب غرب زدگی .جلال ال احمد جز دورس
دبستانی بشه
تا شاید دست از غرب زدگی و خود تحقیری برداریم
که بیش از صد سال رویش کار شده تا ما را مصرف کننده و غرب زده و خود تحقیر بار بیاورد
۶
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فایقی
۱۵:۰۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
ابلهانه ترین لغت انگلیسی که هیچ معنی برای جهان سوم ندارد کلمه (دیپلماسی )است . امروز جز یک ابله بدبخت کسی ازین کلمه استفاده نمیکند. ویکی آدم بصیر به هیچ وجه به مفهوم این لغت باور ندارد. جز برای تحمیق ابلهان کاربردی ندارد.
۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
غرب گرایان ایران اصلا حاضر نیستند درس عبرت بگیرند.
۵
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
خیلی واضح و شفاف معلومه که اینجا چه طیف فکری حضور دارن.انشالله عقلانیت بر تعصب بیحا پیروز میشه
۵
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۴:۴۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
و يازدهمين درسی که باید گرفته شود ان است که اعراب شرافت عربی خود را در جنگ قادسیه و در پشت دروازه های شهر تاریخی تیسفون جای گذاشتن برای آنان تاریخ در جنگ قادسیه تمام شده است امری که کمتر به ان پرداخته شده و می شود در حالی که این یک اصل کتمان ناپذیر است بلا شک
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حشمت الملوک خورشیدی
۱۴:۴۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
البته این حمله شاید برای کشورهای همسایه خوب بود
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
تنها درس این بود که جهان قانون جنگله
۳
۲۲
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۱۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
نرود میخ آهنی در سنگ
۳
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
جنگ جنگ تا پیروزی.
۵
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
دوصد گفته چون نیم کردار نیست.
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمود
۱۲:۵۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
درسش اینه که کشوری که مملو از مشکلات برق و گاز و اب و محیط زیست هست فقط و فقط باید روی مشکلاتش تمرکز کنه و کشور خودش رو نجات بده
۲۳
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
خیلی ممنون که تشخیص دادی کشور باید چکار کنه!
ما نمیدونستیم.
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۱:۵۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
اخه مگه میزارن تمرکزکنیم عقلت خوب کارمیکنه مرسی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
برای دولت ما فقط یک درسش کافیه و اون اینکه به غرب و آمریکا اعتماد نکنید. دشمن دشمن است و هیچ زمان دوست تو نمی‌شود.
۵
۳۴
پاسخ دادن
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
آخرین اخبار
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
ادعای ارتش اسرائیل: بیش از ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه را ترک کرده‌اند
واشنگتن پست: ۱۰۰۰ نیروی گارد ملی در لوئیزیانا مستقر می شوند
کره شمالی زرادخانه هسته‌ای خود را تقویت می‌کند
قطر جزئیات نشست اضطراری عربی-اسلامی را اعلام کرد
ریشه داعش در افغانستان خشکانیده شده است
جنایت نظامیان انگلیسی در افغانستان؛ متهمان خواستار حضور در دادگاه شدند
هشدار افزایش بحران در افغانستان؛ ۸ دفتر سازمان ملل تعطیل شد
کمک به زلزله‌زدگان افغانستان؛ امارات کشتی امدادی ارسال کرد
مذاکرات آلمان و پاکستان برای تعیین سرنوشت پناهجویان افغانستان
ترکیه دستور بازداشت شهردار منطقه‌ای استانبول را در تحقیقات فساد صادر کرد
باج باکو به آدم‌کش‌ها
اسرائیل دستور تخلیه گسترده در شهر غزه را صادر کرد