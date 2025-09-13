باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - غلام نیا روشن مدیر روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ بابل گفت:گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه خودروی نیسان در محور بابل به قائمشهر به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.
او افزود:با دریافت این گزارش، بلافاصله تکنسینهای پایگاههای روشنآباد و کیامهر به محل حادثه اعزام شدند.
غلام نیا روشن گفت: در این سانحه، متأسفانه ۷ نفر شامل پنج زن ۳۹، ۱۵، ۲۲، ۴۱، ۲۲ ویک مرد ۴۹ ساله و یک پسر بچه ۴ ساله دچار آسیبدیدگیهای شدید از نوع مولتیتروما و هدتروما شدند.
او افزود:تکنسینهای اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل، مصدومان را جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند.