انحراف یک دستگاه خودروی نیسان در محور بابل به قائم‌شهر ۷ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - غلام نیا روشن مدیر روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ بابل گفت:گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه خودروی نیسان در محور بابل به قائم‌شهر به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

او افزود:با دریافت این گزارش، بلافاصله تکنسین‌های پایگاه‌های روشن‌آباد و کیامهر به محل حادثه اعزام شدند.

غلام نیا روشن گفت: در این سانحه، متأسفانه ۷ نفر شامل پنج زن ۳۹، ۱۵، ۲۲، ۴۱، ۲۲ ویک مرد ۴۹ ساله و یک پسر بچه ۴ ساله دچار آسیب‌دیدگی‌های شدید از نوع مولتی‌تروما و هدتروما شدند.

او افزود:تکنسین‌های اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل، مصدومان را جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند.

