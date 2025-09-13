حداقل ۱۹۳ نفر در دو حادثه جداگانه واژگونی قایق در شمال غربی جمهوری دموکراتیک کنگو کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات و رسانه‌های دولتی کنگو اعلام کردند که دو حادثه جداگانه قایق در این هفته در شمال غربی جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) حداقل ۱۹۳ نفر را کشته و ده‌ها نفر را مفقود کرده است.

این حوادث در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه، در فاصله حدود ۱۵۰ کیلومتری (۹۳ مایلی) در استان اکواتور رخ داده است.

وزارت امور بشردوستانه جمهوری دموکراتیک کنگو در گزارشی اعلام کرد که یک قایق با نزدیک به ۵۰۰ مسافر عصر پنجشنبه در امتداد رودخانه کنگو در منطقه لوکوللا در استان آتش گرفت و واژگون شد و ۱۰۷ نفر کشته شدند.

در این گزارش آمده است که ۲۰۹ نفر پس از این حادثه که شامل یک قایق شکار نهنگ در نزدیکی روستای مالانگ در منطقه لوکوللا بود، نجات یافتند.

در یادداشتی از وزارت امور اجتماعی که توسط خبرگزاری رویترز مشاهده شده است، آمده است که ۱۴۶ نفر مفقود شده‌اند.

یک روز پیش از آن، در حادثه‌ای جداگانه، یک قایق موتوری در منطقه باسانکوسو در استان واژگون شد و حداقل ۸۶ نفر، که اکثر آنها دانشجو بودند، کشته شدند. رسانه‌های دولتی گزارش دادند که چندین نفر مفقود شده‌اند، اما گزارش‌ها رقمی برای تعداد آنها ارائه نکرده‌اند.

بلافاصله مشخص نشد که چه چیزی باعث این حادثه شده است یا اینکه آیا عملیات نجات عصر جمعه ادامه داشته است یا خیر.

رسانه‌های دولتی با استناد به گزارش‌هایی از صحنه، حادثه روز چهارشنبه را به «بارگیری نامناسب و ناوبری شبانه» نسبت دادند. تصاویری که ظاهراً از صحنه حادثه گرفته شده بود، روستاییانی را نشان می‌داد که در حالی که سوگواری می‌کردند، دور اجساد جمع شده بودند.

یک گروه جامعه مدنی محلی، حادثه روز چهارشنبه را به گردن دولت انداخت و ادعا کرد که تلفات بیشتر بوده است.

عملیات جست‌و‌جو پس از این حوادث انجام شد و پرسنل نیروی دریایی و داوطلبان محلی در حال جست‌و‌جو در سواحل بودند، در حالی که مقامات متعهد به مراقبت‌های پزشکی برای مجروحان، کمک به خانواده‌های داغدار و بازگرداندن بازماندگان به محل‌های مبدا و مقصد خود شدند.

حمل و نقل رودخانه‌ای در مناطق وسیع جنگل‌های بارانی جمهوری دموکراتیک کنگو، که کشتی‌های چوبی قدیمی، شکل اصلی حمل و نقل بین روستا‌ها هستند، یک شریان حیاتی محسوب می‌شود. همچنین اغلب ارزان‌تر از سفر در معدود جاده‌های موجود است.

با این حال، کشتی‌ها به خوبی نگهداری نمی‌شوند و زیر وزن مسافران و کالا‌های آنها خرد می‌شوند و تصادفات مکرر است. در چنین سفرهایی، جلیقه نجات کمیاب است و کشتی‌ها معمولاً بیش از حد مجاز بارگیری می‌شوند.

بسیاری از قایق‌ها نیز شبانه سفر می‌کنند که تلاش‌های نجات را در طول حوادث پیچیده می‌کند و بسیاری از اجساد اغلب مفقود می‌شوند. عملیات نجات نیز اغلب به دلیل منابع محدود و مکان‌های دورافتاده تصادفات با مشکل مواجه می‌شود.

منبع: رویترز