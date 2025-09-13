شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۹۶ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۹۹ و در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشت.

