باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در هفتهای که گذشت شاخص کل بورس با افزایش و رشد ۰.۱۵ درصدی به ۲۶۲۹۱۸۲ واحد رسید. همچنین، شاخص کل هموزن با افزایش به ۷۹۲۶۵۹ واحد رسید.
در ادامه کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در هفتهای که گذشت، ارزش معاملات مربوط به سهام و صندوقهای سرمایهگذاری به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در روز شنبه، ارزش معاملات به ۸۴۸۵ میلیارد تومان، یکشنبه به ۵۹۰۰ میلیارد تومان، دوشنبه به ۵۲۶۵ میلیارد تومان و سهشنبه به ۹۰۱۴ میلیارد تومان رسید. در مجموع، ارزش معاملات سهام و صندوقهای سهامی به ۲۹۳۵۴ میلیارد تومان رسید.
او افزود: سرانه خرید در این هفته به ۵۲ میلیون تومان و سرانه فروش به ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. همچنین، در روز شنبه ۲۲۳ میلیارد تومان خروج پول گزارش شد، در حالی که روز یکشنبه ۸۱۰ میلیارد تومان ورود پول ثبت گردید. دوشنبه نیز ورود پول به ۱۵۰۷ میلیارد تومان و سهشنبه به ۲۹۳ میلیارد تومان رسید. در مجموع، دو هزار و ۴۳۷ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی وارد شد.
او میگوید: در خصوص صندوقهای با درآمد ثابت، در روز شنبه ۱۷۰۰ میلیارد تومان خروج پول، یکشنبه ۵۸۴ میلیارد تومان، دوشنبه ۱۲۷ میلیارد تومان و سهشنبه ۱۶۵۶ میلیارد تومان ورود پول ثبت گردید. به این ترتیب، در مجموع در این هفته ۷۵۵ میلیارد تومان خروج پول از صندوقهای با درآمد ثابت به ثبت رسید.
او بیان کرد: بیشترین کاهش مربوط به صنعت منسوجات با ۵.۶۰۹ درصد کاهش بود، در حالی که محصولات کاغذی نیز ۷.۸۹ درصد کاهش را تجربه کردند. از سوی دیگر، بیشترین رشد به صنعت استخراج نفت و گاز با ۱۲.۲۷۹ درصد و پس از آن به صنایع ارتباطی با ۱۱.۶۷۹ درصد اختصاص داشت.
هفته کاری که با خبر مثبت پذیرش چند خودرو در بورس کالا سپری و در نهایت اعلام شد: جلسه هیات پذیرش بورس کالای ایران به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور بررسی پذیرش ۳ محصول شرکت ایران خودرو برگزار شد؛ در این جلسه با پذیرش خودروهای سواری ریرا، سورن و رانا از سوی شرکت ایران خودرو موافقت شد.
عرضه خودرو در بورس کالا که محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از نکات قابل توجه این روزها در بازار، بحث ورود مجدد عرضه خودرو به بورس کالا است. این خبر بعد از خصوصیسازی و واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، به ویژه ایران خودرو، از اهمیت بالایی برخوردار است ما اخیراً خبرهایی از نحوه قیمتگذاری و قبول ورود خودرو به بورس کالا شنیدهایم که قطعاً تأثیر زیادی بر این صنعت و سهام مرتبط خواهد داشت.
وی ادامه داد: امسال صورتهای مالی ایران خودرو و سهام مرتبطش دیدنی خواهد بود، چرا که با حذف قیمتگذاری که سالها گریبانگیر این صنعت بوده، و اقدامات قابل قبولی که در جهت حذف این قیمتگذاری در حال انجام است، ریسکهای سیستماتیک کاهش خواهد یافت. با عملی شدن ورود خودرو به بورس کالا و عرضه بیشتر محصولات، قیمت خودرو به نوعی واقعی و شفاف خواهد شد که این امر میتواند به ثبات قیمتی در بازار کمک کند.
غفوری در پایان گفت: این اقدامات میتواند دست دلالان و سوداگران را کوتاه کرده و در نهایت به نفع تولیدکننده و مصرفکننده باشد. امیدوارم این تغییرات برای بازار مفید باشد و نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
حالا باید منتظر ماند این هفته روند حرکتی شاخصهای بازار سرمایه چگونه خواهد بود و آیا ارزش و اخبار مثبت حوالی بازار تقویت میشود؟