باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط‌عمومی فدراسیون قایقرانی، مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا ۱۹ تا ۲۳ شهریور در پوتراجایا مالزی برگزار می‌شود.

تیم ملی کانوپولو مردان زیر ۲۱ سال ایران نماینده کشورمان در این رقابت‌ها است.

این تیم با ترکیب آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی، آرش عراقی، پرهام نوری، امیررضا کیانی، نیما رازدشت و محی‌الدین کریمی با هدایت اشکان صیادی و مصطفی حق‌جو در رقابت‌ها شرکت کرده است.

ملی‌پوشان ایران در ادامه رقابت خود در نیمه نهایی مقابل مالزی میزبان قرار گرفتند و با نتیجه ۵ بر ۲ این تیم را شکست دادند و به فینال صعود کردند.

گل‌های ایران در این رقابت را سپنتا محسنی، آریان نصیری، آرشام حیدرپور، امیررضا کیانی و محی‌الدین کریمی به ثمر رساندند.

دلاوران جوان ایران از ساعت ۱۲:۲۵ امروز در فینال مقابل چین‌تایپه به آب خواهند زد.