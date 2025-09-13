باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پنالتی مشکوکی که برای استقلال گرفته نشد! + فیلم

بازیکن اسبق استقلال در خصوص حاشیه بازی استقلال تهران و استقلال خوزستان نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امین منوچهری، بازیکن اسبق استقلال با حضور در برنامه سلام تهران در مورد حاشیه داوری بازی استقلال تهران و استقلال خوزستان توضیحاتی ارائه کرد.

 

ناشناس
۱۲:۲۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
تمام کارشناسان داوری رای داور را در نگرفتن پنالتی صحیح می دانند پس این همه جنجال رسانه بخاطر چیست استقلال بازی نکرد و باخت واقعیت این اسن جنجال هم با وچود VAR بجایی نمی رسد بیخود وقت مردم را نگیرید
