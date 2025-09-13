باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ازدحام چادر آوارگان فلسطینی در امتداد ساحل غزه + فیلم

تصاویری از ازدحام چادر‌ها در امتداد ساحل غزه؛ جایی که هزاران فلسطینی به دلیل حملات اشغالگران صهیونیست مجبور به یافتن پناهگاه شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در امتداد ساحل غزه محل ازدحام چادر فلسطینیان ساکن این باریکه است که به دلیل حملات رژیم صهیونیستی مجبور به یافتن پناهگاهی برای ادامه حیات شده اند.

