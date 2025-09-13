براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۹ شهر خوزستان ناسالم گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰امروز صبح در شهرهای بهبهان۲۵۳،رامهرمز ۲۴۳ و هفتکل۲۰۲میکروگرم بر متر مکعب بوده که نشان دهنده وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی است.

همچنین در این مدت آغاجری با شاخص ۱۵۴، اهواز ۱۵۴، باغملک ۱۷۰ و هندیجان ۱۵۵، در وضعیت ناسالم و قرمز آلودگی قرار دارند.

شاخص کیفی هوا در شهر های اندیمشک۱۳۲ و ایذه۱۱۲ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آبادان، اندیکا ، خرمشهر ، دزفول، دشت آزادگان ، شادگان ، شوش، گتوند ، لالی و ملاثانی قابل قبول گزارش شده است.

دهدز تنها شهر با هوای پاک در استان خوزستان گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور