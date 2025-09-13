تیم فوتبال استقلال تهران با وجود برتری آماری مقابل استقلال خوزستان، اما در کسب پیروزی ناموفق بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر در اهواز میهمان استقلال خوزستان بود. این مسابقه در نهایت با برتری یک بر صفر شاگردان امیر خلیفه‌اصل خاتمه یافت تا نخستین شکست فصل برای تیم ریکاردو ساپینتو رقم بخورد و آبی‌های پایتخت خیلی زود در ابتدای فصل با چالش جدی روبه‌رو شوند.

استقلال با وجود شکست، در بیشتر آمار‌های بازی نسبت به میزبان برتری داشت. شاگردان ساپینتو ۵۸ درصد مالکیت توپ را در اختیار گرفتند و بخش عمده‌ای از جریان مسابقه را کنترل کردند، در حالی که استقلال خوزستان تنها ۴۲ درصد توپ را در اختیار داشت. با این حال، این برتری آماری در عمل به نتیجه نرسید.

بازیکنان استقلال چهار بار دروازه میزبان را با شوت‌های در چارچوب تهدید کردند، اما بی‌دقتی مهاجمان مانع از باز شدن قفل دروازه شد. در سوی مقابل، استقلال خوزستان سه شوت در چارچوب داشت که یکی از آنها منجر به گل سه امتیازی این تیم شد.

آبی‌های پایتخت در طول مسابقه پنج کرنر به دست آوردند و موقعیت‌هایی برای تغییر نتیجه خلق کردند، اما درخشش دروازه‌بان استقلال خوزستان و کم‌دقتی مهاجمان باعث شد این تلاش‌ها بی‌ثمر بماند. در طرف دیگر، آنتونیو آدان، دروازه‌بان استقلال تهران نیز با دو واکنش مؤثر مانع از سنگین‌تر شدن شکست تیمش شد.

یکی از نکات حاشیه‌ای مسابقه، اعتراض‌های مداوم بازیکنان و نیمکت استقلال به قضاوت حسن اکرمی بود. استقلالی‌ها اعتقاد داشتند در چند صحنه تصمیمات داور به ضررشان گرفته شده و این موضوع بر روند بازی تأثیر گذاشته است.

این شکست زنگ هشداری جدی برای استقلال در آغاز فصل محسوب می‌شود. تیمی که با هدف قهرمانی وارد لیگ بیست‌وپنجم شده بود، حالا در همان هفته سوم اولین لغزش خود را تجربه کرد و باید در ادامه راه به دنبال جبران امتیازات از دست‌رفته باشد.