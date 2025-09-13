در جنگ ۱۲روزه‌ پیروز شدیم یا نه؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0635\u062d\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u062d\u0633\u0646 \u062d\u0633\u0646\u200c\u0632\u0627\u062f\u0647\u060c \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u0633\u0648\u0644\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 (\u0635) \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u062c\u0646\u06af \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0648 \u062f\u0633\u062a\u0627\u0648\u0631\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n