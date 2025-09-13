باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در چند روز آینده، با توجه به نفوذ سامانه جوی و پرفشاری که بر روی کشور وجود دارد، شاهد بارش های سنگین خواهیم بود که در همین زمینه هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

وی در خصوص هشدار سطح نارنجی در این مناطق اظهار کرد: برای روزهای شنبه تا دوشنبه، هشدار نارنجی برای استان‌های گیلان و غرب مازندران صادر شده است. این به معنای احتمال وقوع بارش‌های شدید و خطرناک در این مناطق است . در ارتفاعات مازندران، وضعیت بارشی خطرناک اعلام شده، بنابراین احتیاط در سفرها و فعالیت‌های خارج از منزل توصیه می‌شود.

ضیائیان تاکید کرد: بارش‌ها در طول هفته ادامه خواهد داشت و در بعضی از روزها شدت بارش‌ها افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند منجر به سیلابی شدن رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر شود.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی در خصوص تغییرات دمایی هم بیان کرد: در نیمه شمالی کشور، هوای خنک حکم‌فرماست و کاهش دما در اثر نفوذ سامانه جوی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در اواخر هفته، پیش‌بینی می‌شود که دما چند درجه افزایش یابد، اما در طول هفته تغییرات دما چندان محسوس نخواهد بود و به‌طور کلی دما خنک‌تر از هفته‌های قبل خواهد بود.