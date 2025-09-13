اداره‎کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام کرد: تمام ترددهای مسافری از صبح‌شنبه ۲۲ شهریورماه در مسیرهای دریایی بندر شهید حقانی از بندرعباس به جزایر قشم و هرمز متوقف شده است.

اداره ‎کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام کرد: تمام ترددهای مسافری از صبح‌شنبه ۲۲ شهریورماه در مسیرهای دریایی بندر شهید حقانی از بندرعباس به جزایر قشم و هرمز متوقف شده است.

علت توقف ترددهای دریایی، شرایط نامساعد جوی و دریایی است.

ممنوعیت در تردد شناورهای مسافری به صورت موقت اعمال شده و به محض مساعد شدن شرایط، ترددها از سر گرفته خواهد شد.

بندرشهید حقانی بندرعباس پرترددترین بندر مسافری ایران است و روزانه دهها شناور با ظرفیت‌های مختلف از این اسکله به مقاصد جزایر هرمز و قشم به صورت رفت و برگشت تردد می‌کنند.

منبع: روابط عمومی اداره‌کل بنادر ودریانوردی هرمزگان

