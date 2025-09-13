باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری با حضور در مجتمع خیریه درمانی رسول اعظم (ص) شیراز با تبریک ایام فرخنده ولادت پیامبر عظیم‌الشان اسلام (ص) و امام صادق (ع)، از نام‌گذاری مجموعه به نام رسول اعظم به عنوان اقدامی درخور و شایسته یاد کرد که با روح خدمت‌رسانی و کرامت انسانی هم‌راستا است.

استاندار فارس با اشاره به جایگاه ممتاز استان در عرصه فعالیت‌های خیرخواهانه، فارس را خاستگاه حرکت‌های نیکوکارانه در کشور دانست و تاکید کرد که بسیاری از اقدامات خیر در حوزه سلامت از همین استان آغاز شده و به الگویی ملی تبدیل شده‌اند.

او با استناد به قرآن کریم و ارزش «عملوا الصالحات» اظهارکرد: فعالیت در حوزه درمان، به‌ویژه در مراکز خیریه، از شریف‌ترین جلوه‌های عملوا الصالحات است و دعای بیماران، به‌سبب تحمل رنج، در درگاه الهی مستجاب است.

او تاکید کرد: گره‌گشایی از کار مردم، به‌ویژه در حوزه سلامت، از ارزشمندترین اقدامات انسانی است و کسانی که در این مسیر گام برمی‌دارند، در پیشگاه الهی مقام والایی دارند.

استاندار فارس همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی این مرکز درمانی در شرق شیراز، بر ضرورت توزیع متوازن امکانات درمانی در سطح استان تاکید کرد و این مجموعه را یکی از قطعات مهم پازل توسعه گردشگری سلامت در فارس دانست.

امیری خواستار ادامه روند توسعه با نگاه جامع و آینده‌نگر شد و از طراحان پروژه خواست تا ظرفیت‌های این مجموعه را در سطح ملی ارتقاء دهند.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع تعرفه‌های درمانی در بیمارستان‌های خیریه پرداخت و با بیان این‌که هزینه‌های درمان و مواد مصرفی بالاست، خواستار ایجاد تفاوت ملموس میان تعرفه‌های مراکز خیریه و بیمارستان‌های خصوصی شد.

او تاکید کرد: غالب مراجعان این مراکز از اقشار کم‌درآمد هستند و باید این تفاوت را احساس کنند تا انگیزه خیرین برای سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت افزایش یابد.

در پایان این دیدار، نشان عضویت افتخاری هیات امنای مجتمع خیریه درمانی رسول اعظم (ص) به استاندار فارس اعطا شد؛ اقدامی نمادین که بیانگر تعهد مدیریت ارشد استان به حمایت از نهاد‌های مردمی و تقویت زیرساخت‌های سلامت در مناطق کمتر برخوردار است.

منبع: استانداری فارس