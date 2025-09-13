استاندار فارس با اشاره به جایگاه ممتاز استان در عرصه فعالیت‌های خیریه، بر نقش کلیدی ظرفیت‌های مردمی در تحول زیرساخت‌های درمانی و تحقق عدالت در این حوزه تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری با حضور در مجتمع خیریه درمانی رسول اعظم (ص) شیراز با تبریک ایام فرخنده ولادت پیامبر عظیم‌الشان اسلام (ص) و امام صادق (ع)، از نام‌گذاری مجموعه به نام رسول اعظم به عنوان اقدامی درخور و شایسته یاد کرد که با روح خدمت‌رسانی و کرامت انسانی هم‌راستا است.

استاندار فارس با اشاره به جایگاه ممتاز استان در عرصه فعالیت‌های خیرخواهانه، فارس را خاستگاه حرکت‌های نیکوکارانه در کشور دانست و تاکید کرد که بسیاری از اقدامات خیر در حوزه سلامت از همین استان آغاز شده و به الگویی ملی تبدیل شده‌اند.

او با استناد به قرآن کریم و ارزش «عملوا الصالحات» اظهارکرد: فعالیت در حوزه درمان، به‌ویژه در مراکز خیریه، از شریف‌ترین جلوه‌های عملوا الصالحات است و دعای بیماران، به‌سبب تحمل رنج، در درگاه الهی مستجاب است.

او تاکید کرد: گره‌گشایی از کار مردم، به‌ویژه در حوزه سلامت، از ارزشمندترین اقدامات انسانی است و کسانی که در این مسیر گام برمی‌دارند، در پیشگاه الهی مقام والایی دارند.

استاندار فارس همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی این مرکز درمانی در شرق شیراز، بر ضرورت توزیع متوازن امکانات درمانی در سطح استان تاکید کرد و این مجموعه را یکی از قطعات مهم پازل توسعه گردشگری سلامت در فارس دانست.

امیری خواستار ادامه روند توسعه با نگاه جامع و آینده‌نگر شد و از طراحان پروژه خواست تا ظرفیت‌های این مجموعه را در سطح ملی ارتقاء دهند.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع تعرفه‌های درمانی در بیمارستان‌های خیریه پرداخت و با بیان این‌که هزینه‌های درمان و مواد مصرفی بالاست، خواستار ایجاد تفاوت ملموس میان تعرفه‌های مراکز خیریه و بیمارستان‌های خصوصی شد.

او تاکید کرد: غالب مراجعان این مراکز از اقشار کم‌درآمد هستند و باید این تفاوت را احساس کنند تا انگیزه خیرین برای سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت افزایش یابد.

تاکید بر توزیع متوازن امکانات و نقش کلیدی در گردشگری سلامت

در پایان این دیدار، نشان عضویت افتخاری هیات امنای مجتمع خیریه درمانی رسول اعظم (ص) به استاندار فارس اعطا شد؛ اقدامی نمادین که بیانگر تعهد مدیریت ارشد استان به حمایت از نهاد‌های مردمی و تقویت زیرساخت‌های سلامت در مناطق کمتر برخوردار است.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: استاندار فارس ، توزیع متوازن رشته ها ، گردشگری سلامت ، بیمارستان خیریه ، بیمارستان رسول اعظم ، شیراز
خبرهای مرتبط
سیاست وزارت راه و شهرسازی بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام متمرکز است
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛
پیشرفت ۵.۶ درصدی کشاورزی ایران در سایه تحریم و خشکسالی
پروژه احداث مترو پیرامون حرم شاهچراغ، هیچ اثر مخربی برای بافت تاریخی و ثبت ملی شده ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری مراسم خلاف شئونات در باغ جنت، اهانت به هویت دینی و فرهنگی شهر بود
زمین لرزه ۴.۷ ریشتری در خشت کازرون
فوت سرنشین خودرو حامل قاچاق در لامرد
اتحاد مسلمانان، اسرائیل را به ذلت کشانده است
کشف نوشیدنی‌های خارجی بدون مجوز در سروستان
آخرین اخبار
اتحاد مسلمانان، اسرائیل را به ذلت کشانده است
فوت سرنشین خودرو حامل قاچاق در لامرد
زمین لرزه ۴.۷ ریشتری در خشت کازرون
کشف نوشیدنی‌های خارجی بدون مجوز در سروستان
برگزاری مراسم خلاف شئونات در باغ جنت، اهانت به هویت دینی و فرهنگی شهر بود
قتل در کازرون و دستگیری قاتل در شیراز
مخلان آرامش شهروندان در پارک کودک داراب دستگیر شدند
عاملان نزاع دسته جمعی در باغ جنت شیراز دستگیر شدند
مهرورزی در اقتدار/ رویکرد رهبر انقلاب در پرهیز از جنگ‌طلبی و پاسخ قاطع به تهدیدات
ارسال ذرت علوفه‌ای بیضا به دیگر نقاط کشور و استان فارس
آغاز عملیات اجرای خط انتقال آبرسانی به ۶۵ روستای ارسنجان
انتصاب ۱۱ چهره جدید در شهرستان‌های فارس
برپایی نمایشگاه آثار امید بنکدار در گالری سروناز شیراز
احتمال بارش پراکنده در جنوب و شرق استان فارس
۴۷ هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموز نیازمند فارس توزیع می‌شود
۱۰ هزار خودرو آماده خدمت‌رسانی به سرویس مدارس در شیراز
پروژه مهر در صدرا نیازمند اعتبار است
آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در حریم درجه یک تخت جمشید برای تعیین دقیق عرصه و حریم آثار
تاکید بر توزیع متوازن امکانات و نقش کلیدی در گردشگری سلامت
۲ کشته و ۶ مصدوم در تصادف محور شیراز - داریان
۳ مصدوم در آتش سوزی منزل مسکونی در داراب