باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ مصطفی زینیوند گفت: از مجموع ۴۵۸ نقطه حادثهخیز شناساییشده در پایتخت در سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۶۱ نقطه تا پایان این سال اصلاح و ایمنسازی شد.
وی با اشاره به ادامه روند شناسایی و ایمنسازی نقاط حادثه خیز در سال جاری نیز گفت: از مجموع ۴۰۲ نقطه حادثه خیز و دارای پتانسیل وقوع تصادف شناسایی شده در سال ۱۴۰۴، تعداد ۹۰ نقطه از این نقاط تا کنون رفع شده است. وی این اقدامات را در ارتقای ایمنی تردد شهروندان موثر دانست.
رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن در خصوص پروژههای عمرانی اظهار کرد: پروژههای عمرانی در حوزه روانسازی و ایمنی ترافیک به دو دسته کلی تقسیم میشوند؛ دسته نخست شامل پروژههای کلان مانند احداث تقاطعهای غیرهمسطح بصورت زیرگذر یا روگذر در معابر بزرگراهی و یا شریانی اصلی است که عمدتا با هدف روانسازی تردد و کاهش گرههای ترافیکی در سطح شهر اجرا میشوند. دسته دوم نیز شامل اصلاحات هندسی در نقاطی است که دارای مشکلات هندسی هستند.
رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به پروژههای عمرانی اخیر گفت: پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، مجموعهای از پروژههای عمرانی با هماهنگی مدیریت شهری تهران به بهرهبرداری رسید که نقش مؤثری در روانسازی ترافیک و کاهش زمان و طول سفر شهروندان ایفا کردهاند. از جمله این پروژهها میتوان به بهرهبرداری از تقاطع غیر همسطح جنتآباد–آبشناسان، یک فاز از میدان فتح، دوربرگردان شمال به شمال بزرگراه شهید چمران محدوده پل حکیم، دوربرگردان جنوب به جنوب بزرگراه شهید چمران در محدوده بوستان گفتگو، و همچنین دوربرگردان شرق به شرق در بزرگراه شهید همت محدوده پل اشرفی اصفهانی اشاره کرد. علاوه بر این، یک دسترسی جدید در محدوده فتح–باغستان نیز ایجاد شده که همه این اقدامات در مجموع به کاهش گرههای ترافیکی و تسهیل عبور و مرور در فصل بازگشایی مدارس کمک شایانی میکنند.
سرهنگ مصطفی زینیوند در ادامه با اشاره به نقش موثر پلیس راهور تهران بزرگ در اجرای پروژههای عمرانی پایتخت گفت: پلیس راهور تهران بزرگ علاوه بر نظارت بر جریان ترافیک، بر اجرای صحیح پلان ایمنی در پروژههای عمرانی شهری نیز نظارت مستمر دارد.
وی در ادامه گفت: اجرای این طرحها گاه مستلزم انسداد موقت بزرگراهها یا معابر اصلی است که نیازمند برنامهریزی دقیق، اطلاعرسانی بهموقع به شهروندان و تعیین مسیرهای جایگزین است. این هماهنگیها با هدف حفظ ایمنی عمومی، کاهش اختلالات ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور انجام میشود و نقش پلیس راهور در این فرآیند، کاملاً موثر و تعیینکننده است.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه افزود:در سال گذشته، تعداد ۴۵۸ نقطه حادثهخیز در سطح شهر تهران شناسایی شد که از این تعداد، ۳۶۱ نقطه با اقدامات ایمنسازی، رفع اثر شدند. همچنین در سال جاری نیز از ۴۰۲ نقطه حادثهخیز شناسایی شده تعداد ۹۰ نقطه از آنها اصلاح شدهاند.
سرهنگ زینی وند در پایان گفت:با توجه به آغاز فصل بازگشایی مدارس و افزایش حجم تردد در سطح شهر، اجرای پروژههای عمرانی در پایتخت به حداقل خواهد رسید تا عبور و مرور شهروندان با سهولت بیشتری انجام شود.