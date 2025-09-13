نخستین سینما مسجد روستای گورزانگ میناب به بهره برداری رسید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد جعفری، مدیر کانون فرهنگی هنری سادات و مسئول رسانه و فضای مجازی روستای گورزانگ گفت: این برنامه با همکاری گسترده قرارگاه تحول محلّات شهدای گورزانگ، شورای اسلامی و دهیاری، هیات امنای مسجد و حسینیه سادات، حسینیه بزرگ، مسجد حضرت ابوالفضل (ع)، حسینیه کوچک، مسجد محله کاشرانی و سایر مراکز فرهنگی و آموزشی روستا محقق شده است.

وی افزود: سینما مسجد گورزانگ برای تمامی اهالی روستا برنامه‌ریزی منظمی برای اکران فیلم دارد و تلاش می‌کند فضایی سالم و آموزنده برای غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان فراهم کند.

گورزانگ یکی از روستا‌های بخش بندزرک شهرستان میناب از شمال با روستای باغگلان و تم بلوچان همسایه و از جنوب با رودخانه میناب هم مرز است .

فاصله آن تا مرکز شهر میناب ۱۰ کیلومتر است و چهارهزار نفر جمعیت دارد که شغل بیشتر آنان کشاورزی و کار در بازار ماهی فروشی است.