مسابقات چتربازی سقوط آزاد کشور در رشته «فرود دقت» انتخابی تیم ملی، پس از ۲۵ سال و هم‌زمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس به میزبانی استان قزوین برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن‌های ورزشی، این دوره از رقابت‌ها با حضور تیم‌هایی از استان‌های مختلف کشور به مدت سه روز در فرودگاه قزوین و به میزبانی هیات انجمن‌های ورزشی استان قزوین برگزار شد و نفرات و تیم‌های برتر معرفی شدند.

در بخش انفرادی قاسم حزینی از استان تهران به مقام نخست دست یافت، مجید رمضانی از خراسان رضوی در جایگاه دوم ایستاد و احمد صفایی‌نژاد از هرمزگان مقام سوم را کسب کرد.

در بخش تیمی نیز تیم انجمن ورزش‌های هوایی (الف) عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، تیم باشگاه براق در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم انجمن ورزش‌های هوایی (ب) به مقام سوم رسید.

همچنین بر اساس نتایج، ۱۰ ورزشکار برتر از نظر امتیازی به اردوی آماده‌سازی تیم ملی دعوت شدند.

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز با حضور دکتر عباس ناطق‌نوری رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی، بنیامین حسینی سرپرست دبیری انجمن ورزش‌های هوایی کشور، سید محسن جواهری معاون امور ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین و جمعی از مسئولان استانی، پیشکسوتان و علاقه‌مندان برگزار شد، در این مراسم همچنین از ورزشکاران برتر، پیشکسوتان و کادر اجرایی تقدیر به عمل آمد.

برگزاری مسابقات سقوط آزاد کشور بعد از یک انتظار ۲۵ ساله و با حمایت فدراسیون انجمن‌های ورزشی و همت انجمن ورزش‌های هوایی نقطه عطفی برای توسعه این رشته و جذب علاقه‌مندان به سقوط آزاد خواهد بود.

