باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمد ناظم رضوی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی درباره وضعیت خانه آیتالله طالقانی اظهار کرد: این خانه بهدلیل ویژگیهای معماری، شخصیتمحور بودن و نقش آن در وقایع و رویدادهای تاریخ معاصر بهعنوان یکی از پیشگامان انقلاب اسلامی، بنایی ارزشمند و حائز اهمیت بهشمار میآید و از جایگاه ویژهای برخوردار است. در همین راستا جلسات متعددی با حضور معاون اداره کل میراث فرهنگی تهران، کارشناسان، مشاوران و مدیران شرکت توسعه فضاهای فرهنگی برگزار شد و طرحهای اولیه مرمت این بنا مورد تأیید قرار گرفت.
وی ادامه داد: در حال حاضر کارهای مقدماتی و فوریتی درخصوص حفاظت اضطراری بنا از جمله طاقها، جدارهها و راهپلههای بنا انجام شده و جمعآوری پنجرههای آسیبدیده جهت مرمت، حذف الحاقات نما و نیز شستشوی نما صورت گرفته است.
خانه پدری فروغ فرخزاد و آشیانههای قلعهمرغی در مسیر احیا
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در ادامه به دیگر پروژههای مرمتی و احیا در دست اجرای این شرکت اشاره کرد و افزود: نقشههای اجرایی مرمت خانه پدری فروغ فرخزاد در منطقه ۱۱ تهران تهیه و برای تأیید به اداره کل میراث فرهنگی تهران ارسال شده است. ادامه عملیات منوط به تأیید این نهاد است.
وی همچنین از اجرای اقدامات حفاظتی اضطراری در آشیانههای پرواز فرودگاه قلعهمرغی واقع در بوستان ولایت خبر داد و گفت: اقدامات مرمتی بعدی این مجموعه که بهعنوان نخستین فرودگاه ایران شناخته میشود در دستور کار قرار دارد.