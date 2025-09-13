چهار ملی پوش کشتی آزاد ایران امروز شنبه در زاگرب کرواسی به میدان می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب پایتخت کرواسی از ساعت ۱۲ ظهر امروز شنبه برگزار می‌شود و احمد محمدنژاد جوان در ۶۱ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در ۷۰، کامران قاسمپور در ۸۶ و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم به میدان می‌روند.

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۲۶ نفر حضور دارند احمد محمدنژاد جوان در دور نخست با جاشوا کرامر از اکوادور کشتی می‌گیرد و در صورت گذر از این حریف، در دور بعد به مصاف نورالدین نوروزاف از آذربایجان می‌رود. زائور اوگویف از روسیه و سودا از ژاپن در آن سوی جدول حضور دارند.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۲۹ نفر شرکت کرده‌اند، امیرمحمد یزدانی در دور نخست با کانان هیبت اف از آذربایجان پیکار می‌کند و در صورت گذر از این حریف، در دور بعد به مصاف برنده شانون هانا از باهاماس و آنتونی وسلی از کیپ ورد می‌رود. آئویاگی از ژاپن، اسماعیل موسکایف از مجارستان، راسادین از تاجیکستان و کازریک از روسیه در گروه یزدانی حضور دارند.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که مسابقات آن با حضور ۲۹ نفر برگزار می‌شود، کامران قاسم‌پور در دور نخست به مصاف موخامد عبداله‌یف از قرقیزستان می‌رود و در صورت گذر از این حریف، در دور بعد با برنده کشتی میان هاده آیدوسی از چین و باتبیلگون نادامبات از مغولستان پیکار می‌کند. ابراهیم کادیف روس در گروه قاسم‌پور حضور دارد و احتمال سرشاخ شدن وی با قاسم‌پور وجود دارد. زاهید والنسیا از آمریکا نیز در گروه قاسم‌پور است، اما تا مرحله نیمه نهایی به نماینده کشورمان برخورد نخواهد کرد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که رقابت‌های آن با حضور ۲۷ نفر برگزار می‌شود، امیرحسین زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده دمیتری دوسکوف از مولداوی و یانووان اسمیت از پورتوریکو می‌رود. وایات هندریکسن از آمریکا در گروه زارع قرار دارد و احتمال برخوردش با زارع در مرحله نیمه نهایی خواهد بود.

برنامه مسابقات جهانی کشتی آزد به وقت ایران به شرح زیر است:

شنبه ۲۲ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

یک‌شنبه ۲۳ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده‌بندی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

دوشنبه ۲۴ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده‌بندی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه: 

ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات فینال و رده‌بندی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

