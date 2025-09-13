مدیر بنیاد مسکن شهرستان مراوه تپه از واگذاری زمین به ۹۱ جوان مراوه تپه ای برای ساخت مسکن مقاوم و مناسب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - صدقی گفت:مراسم قرعه کشی واگذاری ۹۱ قطعه زمین با کاربری مسکونی از اراضی تملکی بنیاد در روستای قولاق کسن شهرستان مراوه تپه، برگزار شد.

او ادامه داد: روستای مذکور ۲۲۰ متقاضی دریافت زمین برای ساخت مسکن دارد که پس از پیشنهاد مسئولین محلی، بنیاد مسکن شهرستان و استان برای رفع مشکل زمین متقاضیان، یک عرصه ۲۶ هکتاری را به روستا الحاق و با مشارکت مردم مطالعات ساختگاهی آن انجام و در کارگروه امور زیربنای استان به تصویب رسید.

صدقی گفت: تاکنون ۱۵ هکتار از این عرصه با همکاری منابع طبیعی شهرستان و استان تملک شده و برای ۱۰ هکتار از این عرصه طرح تفکیکی توسط مشاور ذیصلاح تهیه شده تا مقدمات واگذاری زمین فراهم و پس از آن ساخت واحد‌های مسکونی در این روستا به زودی آغاز شود.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان مراوه تپه گفت: به همه واجدین شرایط دریافت زمین مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت مسکن روستایی با بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت خواهد شد.

برچسب ها: ساخت مسکن ، بنیاد مسکن
خبرهای مرتبط
معرفی ۲۱۰۰ متقاضی دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت مسکن روستایی به بانکها
کمک به ساخت مسکن جوانان در روستای حالی آخوند
تسهیلاتی برای ساخت مسکن مقاوم روستایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تاکید استاندار گلستان بر جمع آوری آب باران برای آبیاری فضای سبز
واگذاری زمین به ۹۱ جوان مراوه تپه‌ای برای ساخت مسکن
آبی بر عطش تابستان؛ شیرآباد خان ببین در صدر بارش ها