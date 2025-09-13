باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان دوره علوم پایه، تمام دانشجو‌های رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی می‌بایست در یک آزمون جامع، به نام "آزمون علوم پایه" شرکت کنند تا آموخته‌هایشان در طی دوسال گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت دانشجویان با کسب نمره قبولی علوم پایه می‌توانند به مرحله بعدی تحصیل خود بروند. این در حالی است که دانشجویان در شرایط نامساعدی مانند جنگ و قطعی‌های مداوم برق در شهریور ماه این آزمون برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این مشکل پرداخت و از مسئولان درخواستار تسهیل در قبولی این آزمون شدند.

متن پیام شهروندخبرنگار

جمعی از دانشجویان شرکت‌کننده در آزمون‌های علوم پایه پزشکی، دندان‌پزشکی و پیش‌کارورزی شهریور ۱۴۰۴، بر خود لازم می‌دانیم شرایط بسیار دشواری که در زمان برگزاری این آزمون‌ها بر ما تحمیل شد را به استحضار برسانید. دانشجویان در شرایطی پای به جلسه آزمون گذاشتند که کشور درگیر شرایط جنگی بود و دانشجویان همچون روز‌های دفاع مقدس، با اضطراب ناشی از حملات و ناامنی‌های منطقه‌ای مواجه شدند. قطعی‌های مکرر برق درست در ایام مطالعه و حتی روز‌های نزدیک به آزمون، تمرکز و امکان برنامه‌ریزی صحیح را از دانشجویان سلب کرد.به علت شرایط جنگی، بسیاری از دانشجویان ناچار بودند بیش از دو هفته از خانواده‌های خود دور بمانند؛ امری که فشار روحی و روانی شدیدی را به آنان وارد کرد..برگزاری هم‌زمان امتحانات پایان‌ترم برای دانشجویان علوم پایه با آزمون‌های کشوری، شرایطی مضاعف و طاقت‌فرسا برای آمادگی علمی ایجاد کرد.افزایش ناگهانی نمره پایه قبولی نسبت به آزمون‌های سال‌های قبل، همراه با سختی غیرمعمول سؤالات، موجب شد بسیاری از دانشجویان حتی با سطح علمی مناسب نتوانند نمره قبولی را کسب نمایند. کمبود محسوس اینترن در دانشگاه‌های سراسر کشور، فشار مضاعفی بر نظام آموزشی و درمانی وارد کرده و مردودی گسترده دانشجویان می‌تواند این بحران را تشدید نماید.

به علت برگزار نشدن آزمون میان‌دوره در شرایط جنگی، تعدادی از دانشجویان به‌صورت مشروط اینترن شدند و ناچار بودند همزمان با کشیک‌های سنگین بیمارستانی برای این آزمون مطالعه کنند که فشار روانی و جسمی مضاعفی بر آنان تحمیل نمود. با توجه به این شرایط، ما دانشجویان خواستار کاهش حداکثری نمره پایه قبولی هستیم تا اکثریت دانشجویان بتوانند از این مرحله عبور کنند. زحمات چندین‌ساله دانشجویان نباید تنها با یک آزمون سنجیده و نادیده گرفته شود، چرا که عوامل متعددی در نتیجه این آزمون‌ها اثرگذار بوده است. از جنابعالی تقاضا داریم با مساعدت خود شرایطی فراهم نمایید تا فشار روانی و استرس سنگین حاکم بر دانشجویان کاهش یابد. با توجه به سختی و حساسیت رشته پزشکی و نیاز کشور به پزشکان جوان و متعهد، ایجاد فضایی عادلانه و حمایتگرانه می‌تواند دانشجویان را در مسیر خدمت به مردم امیدوار و دلگرم سازد..

پیشاپیش از توجه، همراهی و حمایت‌های ارزشمندتان کمال سپاسگزاری را داریم.