یک رسانه یونانی خبر داد که مهدی طارمی آماده حضور در ترکیب تیم فوتبال المپیاکوس در اولین هفته سوپرلیگ این کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت یونانی «monobala»، مهدی طارمی پس از بازگشت به یونان، تمرینات خود را با تیم فوتبال المپیاکوس آغاز کرد. این مهاجم ایرانی روز چهارشنبه تمرینات انفرادی انجام داد و کادر فنی اعلام کرده است که او در وضعیت بدنی خوبی قرار دارد.

با توجه به غیبت رومان یارمچوک در دیدار امروز مقابل پانسرایکوس، انتظار می‌رود طارمی در اولین بازی المپیاکوس در سوپرلیگ یونان به میدان برود. خوزه لوئیس مندیلیبار، سرمربی تیم، به جز ایوب الکعبی، مهاجم دیگری در اختیار ندارد و در غیاب یارمچوک، طارمی در اولویت ترکیب قرار دارد.

مندیلیبار قصد دارد از طارمی در دیدار مقابل پانسرایکوس استفاده کند تا این بازیکن برای دو بازی مهم آینده تیمش مقابل پافوس و پاناثینایکوس در بهترین شرایط آماده باشد.

نکته مثبت این است که طارمی انگیزه بالایی برای اولین حضورش در سوپرلیگ یونان دارد. دیدار المپیاکوس مقابل پانسرایکوس امروز شنبه از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.