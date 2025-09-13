باشگاه خبرنگاران جوان - علی حیاتی عضو تیم ملی بدمینتون درباره مسابقات بین‌المللی جام بدمینتون کاسپین که به میزبانی ایران در انزلی برگزار شد، اظهار داشت: در سطح جهانی به این مسابقات سریز می‌گویند و جدای از اینکه می‌گویند سطح آن پایین بود، اما این رقابت‌ها جهت کسب سهمیه المپیک برای ما ایرانیان خوب است. ما نیازمند چنین مسابقاتی هستیم تا بتوانیم مقام کسب کنیم و رنکینگ خود را ارتقا دهیم.

وی افزود: از مسابقات جام کاسپین ۴۰۰ امتیاز گرفتم و اگر می‌خواستم به مسابقات خارج از ایران بروم، باید یکصد میلیون تومان هزینه می‌کردم. این مسابقات در ایران فرصت خوبی بود و توانستم به نقره برسم. سطح جام کاسپین مانند جام فجر نیست، چون امتیاز آن کمتر است و بازیکنان کمتری به این رقابت‌ها می‌آیند.

ملی‌پوش بدمینتون عنوان کرد: در جام کاسپین بازیکن المپیکی قزاقستان آمده بود که دوست خودم است. او دارای رنکینگ ۱۰۰ دنیاست و در المپیک پاریس بازی کرد. در جام کاسپین موفق شدم حریفانی از جمهوری آذربایجان، اتریش و ایران را شکست دهم، اما در فینال به حریف المپیکی قزاق خوردم و در نهایت تن به شکست دادم.

وی درباره جایزه مسابقات جام کاسپین خاطرنشان کرد: جایزه کلی سه هزار دلار است. این جایزه را فدراسیون جهانی تعیین کرده و جزو قانون این مسابقات بود. من به دلیل کسب نقره در تک نفره و دو نفره ۴۰۰ دلار جایزه گرفتم. در بخش دونفره هم با فرزین خانجانی هم تیمی بودم و در بازی اول، دوم و سوم برابر حریفان ایرانی و قزاقستانی شکست خوردیم. در فینال هم به یک ایرانی باختیم و در نهایت نقره گرفتیم.

حیاتی یادآور شد: اردوی تیم ملی بدمینتون در کرمانشاه شروع شده و خود را برای مسابقات آسیای میانه ازبکستان آماده می‌کنیم. ۲۶ شهریور ماه به این کشور اعزام می‌شویم و امیدوارم نتیجه مطلوبی در این مسابقات کسب کنیم. پس از آن به مسابقات سریز اوگاندا می‌رویم.

وی ادامه داد: اهدافی را برای بازی‌های آسیایی ناگویا برای خود در نظر دارم. رنکینگ جهانی من به تدریج پایین می‌آید و الان دارای رنکینگ ۲۹۰ جهان هستم. قطعا عملکردم در ناگویا مثل بازی‌های آسیایی قبلی نخواهد بود. در هانگژو ۱۷ سالم بود و بچه بودم، اما الان تجربه من بیشتر شده و قطعا در ناگویا جبران می‌کنم و امیدوارم به المپیک هم برسم.

ملی‌پوش بدمینتون گفت: شخصا یک حامی مالی دارم که نمایندگی یک برند ژاپنی در ایران است. شرایط اردویی هم خوب است، اما انتظار داریم اردو‌ها با کمک وزارت ورزش و فدراسیون بیشتر و بهتر شود تا نتایج بهتری بگیریم.