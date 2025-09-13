قهرمان کشتی آزاد آمریکا با اعتراف به قدرت ملی‌پوش ایرانی گفت: کسب پنج مدال جهان و المپیک از پادشاه کشتی جهان، یک قهرمان بزرگ ساخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکار‌های کشتی آزاد قهرمانی سال ۲۰۲۵ جهان از ساعتی دیگر در شهر زاگرب کرواسی آغاز خواهد شد.

شامگاه روز گذشته امیرحسین زارع دارنده نشان نقره المپیک و قهرمان جهان به همراه وایات هندریکسون آمریکایی در نشست خبری این دوره از مسابقات حضور پیدا کرد.

ملی‌پوش وزن ۱۲۵ کیلوگرم آمریکا که با شکست گیبل استیوسون به این دوره از پیکار‌ها اعزام شده با اعتراف به توانمندی‌های امیرحسین زارع گفت: وقتی صحبت از وزن‌های سنگین می‌شود، هیچ کسی بهتر از زارع نیست. قهرمان ایرانی تا سن ۲۴ سالگی ۲ مدال المپیک را کسب و ۲ نشان قهرمانی جهان را در کارنامه دارد.

زارع نیز در این نشست خبری خطاب به ملی‌پوش آمریکایی عنوان کرد: می‌خواهم به خاطر پیروزی بر گیبل به شما تبریک بگویم، او یکی از بهترین‌ها در این وزن است. برخی از ثانیه‌های مسابقه شما در ذهن من است، آن را به یاد دارم.

زارع این را هم گفت: رقابت سخت همیشه لذت‌بخش‌تر است و برای من فرقی ندارد مقابل چه کسی قرار بگیرم؛ هدفم فقط مدال طلاست.

برچسب ها: قهرمان کشتی آزاد ، مسابقات جهانی کشتی آزاد ، زاگرب
خبرهای مرتبط
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
کولاک ستاره جوان در گام اول؛ احمد محمدنژاد با برد استارت زد
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
کشتی آزاد قهرمانی جهان/ کولاک کامران قاسم‌پور در مبارزه نخست
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
شکست سنگین امید اول طلای ایران در رقابت‌های جهانی
پرافتخارترین آزادکاران ایران در مسابقات جهانی/ طلسم ۱۲ ساله شکسته می‌شود؟
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
قاسم پور، یزدانی، زارع و جوان امروز در جهانی کشتی به میدان می‌روند
وزن به وزن با کشتی آزاد؛
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیروزی زارع در مبارزه نخست/ شکست سنگین نایب قهرمان المپیک و سنگین وزن آمریکا
پیروزی سخت گلادیاتور مقابل حریف روس/ کامران قاسم‌پور در نیمه نهایی به آمریکا رسید
پرسپولیس ۱ - ۱ فولاد خوزستان/ توقف سرخپوشان در روز فرصت سوزی بازیکنان
واکنش پرسپولیس به دستور موقت دادگاه CAS درخصوص پرونده بیرانوند
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ امیرحسین زارع فینالیست شد
حذف زودهنگام یزدانی از کشتی آزاد قهرمانی جهان/ شکست ۱۰ بر صفر قهرمان جهان مقابل ژاپن
بازگشت طارمی به تنظیمات کارخانه؛ مهاجم ایران ستاره تیمش شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ کامران قاسم پور به دیدار رده بندی رفت
امیرحسین زارع و محمدنژاد جوان به نیمه نهایی راه یافتند
صعود محمدنژاد جوان به یک چهارم نهایی
آخرین اخبار
برنتفورد ۲ - ۲ چلسی/ پیروزی شیر‌های لندن در دقیقه ۹۴ از دست رفت + فیلم
فیورنتینا ۱ - ۳ ناپولی/ شاگردان کونته همچنان بدون لغزش
عذرخواهی بازیکن ملی‌پوش استقلال پس از رفتار ناشایست
عالیشاه: ورزشگاه آزادی بعد از پایان دوران فوتبالم آماده می‌شود
علیپور: خط داده بودند تا روی من فشار وارد کنند
هاشمیان: هنوز به استاندارد‌ها نرسیده‌ایم/ با جذب بازیکن نمی‌خواهیم مانور تبلیغاتی دهیم
گل محمدی: بازی با پرسپولیس حالت بسکتبالی شده بود
وست هم ۰ - ۳ تاتنهام/ پیروزی شیرین اسپرز در دربی لندن
ادامه آتش بازی بایرن مونیخ در بوندس لیگا/ پیروزی خارج از خانه دورتموند
محمدی: هیچ خطری گل محمدی را تهدید نمی‌کند
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ امیرحسین زارع فینالیست شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ کامران قاسم پور به دیدار رده بندی رفت
یوونتوس ۴ - ۳ اینتر/ ستاره‌های ترک و برادران تورام، نقش اول دربی بزرگ ایتالیا + فیلم
زارع: طرفداران ما در فوتبال ایران تک هستند!
هاکی روی یخ در چند سال اخیر سیر صعودی داشته است
بازگشت طارمی به تنظیمات کارخانه؛ مهاجم ایران ستاره تیمش شد
صعود محمودنژاد جوان به فینال مسابقات کشتی جهان
تداوم حضور ایران در کمیته رسانه فدراسیون جهانی مینی‌گلف
دعوت از مدیرعامل گل گهر به کمیته انضباطی
شمس آذر ۱ - ۱ پیکان/ زور شاگردان رضایی و دقیقی به هم نرسید + فیلم
ذوب آهن ۲ - ۰ مس رفسنجان/ گاندو‌ها شاگردان خطیبی را با شکست بدرقه کردند
رئال سوسیداد ۱ - ۲ رئال مادرید/ پیروزی ۱۰ نفره شاگردان آلونسو + فیلم
دیدار چادرملو و ملوان بدون گل به پایان رسید + فیلم
پیروزی آرسنال مقابل شاگردان پوستکوگلو/ برد نیوکاسل با درخشش جانشین ایساک + فیلم
پرسپولیس ۱ - ۱ فولاد خوزستان/ توقف سرخپوشان در روز فرصت سوزی بازیکنان
قهرمانی نماینده ایران در مسابقات بین المللی رولبال عمان
امباپه و چالش عدم رویارویی با هواداران + فیلم
امیرحسین زارع و محمدنژاد جوان به نیمه نهایی راه یافتند
واکنش پرسپولیس به دستور موقت دادگاه CAS درخصوص پرونده بیرانوند
نظر کمیته داوران درباره قضاوت‌های هفته سوم/ روی سحرخیزان پنالتی نشد