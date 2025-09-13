باشگاه خبرنگاران جوان - پیکار‌های کشتی آزاد قهرمانی سال ۲۰۲۵ جهان از ساعتی دیگر در شهر زاگرب کرواسی آغاز خواهد شد.

شامگاه روز گذشته امیرحسین زارع دارنده نشان نقره المپیک و قهرمان جهان به همراه وایات هندریکسون آمریکایی در نشست خبری این دوره از مسابقات حضور پیدا کرد.

ملی‌پوش وزن ۱۲۵ کیلوگرم آمریکا که با شکست گیبل استیوسون به این دوره از پیکار‌ها اعزام شده با اعتراف به توانمندی‌های امیرحسین زارع گفت: وقتی صحبت از وزن‌های سنگین می‌شود، هیچ کسی بهتر از زارع نیست. قهرمان ایرانی تا سن ۲۴ سالگی ۲ مدال المپیک را کسب و ۲ نشان قهرمانی جهان را در کارنامه دارد.

زارع نیز در این نشست خبری خطاب به ملی‌پوش آمریکایی عنوان کرد: می‌خواهم به خاطر پیروزی بر گیبل به شما تبریک بگویم، او یکی از بهترین‌ها در این وزن است. برخی از ثانیه‌های مسابقه شما در ذهن من است، آن را به یاد دارم.

زارع این را هم گفت: رقابت سخت همیشه لذت‌بخش‌تر است و برای من فرقی ندارد مقابل چه کسی قرار بگیرم؛ هدفم فقط مدال طلاست.