تیم فوتبال استقلال برای دومین هفته متوالی موفق به کسب سه امتیاز نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر در اهواز میزبان استقلال خوزستان بود و این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان به پایان رسید. این شکست باعث شد شاگردان ریکاردو ساپینتو خیلی زود در ابتدای فصل، اولین لغزش خود را تجربه کنند و انتقاد‌ها نسبت به کادر فنی افزایش یابد.

استقلال در طول بازی مالکیت بیشتری نسبت به حریف داشت و از نظر آماری برتر بود، اما این برتری به خلق موقعیت‌های متنوع و خطرناک منجر نشد. آبی‌ها بیشتر از کناره‌ها حمله می‌کردند و نتوانستند برنامه تاکتیکی مناسبی برای نفوذ به عمق دفاع استقلال خوزستان داشته باشند.

بخش عمده حملات استقلال از سمت چپ و با محوریت ابوالفضل جلالی شکل گرفت. او بار‌ها با ارسال توپ به محوطه جریمه مهاجمان تیمش را در موقعیت گلزنی قرار داد. در یکی از بهترین صحنه‌ها، در دقیقه ۶۵، محمدرضا آزادی روی سانتر دقیق جلالی صاحب موقعیت شد، اما ضربه سر او از کنار دروازه به بیرون رفت تا فرصت بزرگی از دست برود.

پس از ناکامی در جناح چپ، ساپینتو تصمیم گرفت جناح راست را فعال کند و رامین رضائیان را از دقیقه ۶۷ به جای صالح حردانی وارد زمین کرد تا در کنار یاسر آسانی فشار بیشتری به دفاع حریف وارد شود. هرچند این تغییر باعث افزایش حملات شد، استقلال همچنان موفق به باز کردن دروازه نشد و در نهایت بازنده زمین بود.

آنچه که هواداران و کارشناسان در این مسابقه مشاهده کردند، نبود تنوع تاکتیکی در حملات استقلال بود. بیشتر توپ‌ها از جناحین به سمت دروازه حریف ارسال می‌شد، بدون برنامه مشخص برای نفوذ از عمق یا حرکات ترکیبی در خط حمله. این تک‌بعدی بودن حملات، کار شاگردان ساپینتو را برای رسیدن به گل دشوار کرد و در نهایت به یک شکست تلخ منجر شد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
