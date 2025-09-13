به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وقتی فصل صید آغاز میشود، جزیره قشم در آغوش نوروز دریا جان میگیرد.
جشنی هزارساله که دلهای ساحلنشین را به هم میپیوندد.
جایی که ماهیها آزاد میشوند تا نسلشان به باران زندگی بنشیند.
و موجها سرودی از امید و نو شدن سر میدهند.
در این روز مقدس، لباسها نو میشوند.
و حیوانات به رنگ گلک سرخ مزین، چون شعلهای زنده به دریا راه مییابند.
مردمان روستاهای سوزا، رمچاه، سلخ و دیگر نقاط.
با شنا در آبهای آرام خلیج فارس.
آرزو میکنند که سالی سالم و پرنور داشته باشند.
و از بیماریها در امان بمانند.
صدای رزیف خوانی و لیوا.
رقص موجها و بادبادکهای رنگین.
و مسابقات محلی کهن.
همه بخشی از این قصهی زندگی و احترام به طبیعت است.
زنان مهربان جزیره با شیرینیهای شیرین خرما.
مهمانان را در این میهمانی بهشتی میخوانند.
و نمایشگاههای صنایع دستی دریایی.
گواهی بر پیوند عمیق انسان و دریا است.
این آیین بیش از ششصد سال قدمت دارد.
و با همکاری منطقه آزاد قشم و مردم.
همچنان در دل جزیره زنده نگه داشته میشود.
سال صید در قشم چهار فصل دارد.
نخستین فصل «جوا» از دهه سوم فروردین شروع میشود و صد روز طول میکشد.
که همزمان با فصل آغاز جشن نوروز دریا است.
فصل دوم «گرما» ست که شصت و پنج روز است و نخستین روز آن «صیاد» نامیده میشود.
روزی به یاد ماندنی برای صیادان.
جزیره قشم، بزرگترین جزیره خلیج فارس.
با مساحتی حدود ۱۴۹۱ کیلومتر مربع.
دارای پنج بندر فعال صیادی و بیش از هفت هزار صیاد است.
و جمعیتی بالغ بر ۱۴۰ هزار نفر دارد که در روستاها و شهرهای متعدد آن سکونت دارند.
جشن نوروز صیاد هر سال در اوایل فصل صید.
با حضور گسترده مردم بومی و مسئولان برگزار میشود.
و پیوندی است ماندگار میان فرهنگ، طبیعت و زندگی در این سرزمین دریایی.
نوروز دریا، بیش از جشن.
سرودی است که در دل امواج خلیج فارس جاری است.
یادآوری که زندگی و طبیعت.
با هم میرقصند و میخوانند.
و هر سال دوباره نو میشوند.
جشن نوروز دریا امسال به علت ایام محرم دیرتر برگزار می شود.