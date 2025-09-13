مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به پایان فصل برداشت گندم در استان گفت: تاکنون ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران کرمانشاهی پرداخت شده و فقط پنج درصد از آن که به تازگی گندم خود را تحویل داده‌اند، باقی مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به پایان فصل برداشت گندم در استان گفت: تاکنون ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران کرمانشاهی پرداخت شده و فقط پنج درصد از آن که به تازگی گندم خود را تحویل داده‌اند، باقی مانده است.

علی ملکشاهی، مجموع مطالبات گندمکاران استان را ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تامین مالی، باقی مطالبات کشاورزان نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حساب کشاورزان واریز شود.

ملکشاهی بیان کرد: مراکز خرید تضمینی استان امسال ۵۸۸ هزار تن گندم خریداری کردند که نسبت به سال گذشته نزدیک ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه خشکسالی را علت اصلی کاهش برداشت گندم در استان کرمانشاه نسبت به پارسال ذکر کرد.

براساس اعلام رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه میزان تولید گندم در سال زراعی جاری استان بیش از ۷۵۰ هزار تن است که بخشی از این تولید به‌عنوان بذر برای کشت سال آینده توسط کشاورزان نگهداری می‌شود، بنابراین تاکنون ۵۸۸ هزار تن از این محصول خریداری شده است.

Iran (Islamic Republic of)
فردین
۱۰:۱۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
چرا در می گویید من چهار ماه پیش گندم تحویل دادم 5درصد واریز نشده است
۰
۰
پاسخ دادن
۹۵ درصد مطالبات گندمکاران استان کرمانشاه پرداخت شده است
