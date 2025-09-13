سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که یگان موشکی یمن اهداف حساسی در تل‌آویو را با موشک هایپرسونیک فلسطین ۲ هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح در بیانیه ای اعلام کرد: نیروی موشکی یمن اهداف حساسی را در یافای اشغالی (تل آویو) با موشک بالستیک مافوق صوت "فلسطین-۲" هدف قرار داد.

وی افزود: عملیات با موشک چند کلاهکی به اهداف خود رسید و باعث فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه‌ها شد.

سریع همچنین گفت: مردم یمن با تجاوز وحشیانه اسرائیل از ادامه موضع اصولی خود در قبال غزه منصرف نخواهند شد. تجاوز جنایتکارانه علیه کشورمان تنها پایداری، مقاومت و شجاعت مردم ما را افزایش خواهد داد.

وی همچنین تاکید کرد: نیروهای مسلح سوگند یاد کردند که تا توقف تجاوز اسرائیل و لغو محاصره به عملیات خود در دفاع از یمن و حمایت از غزه ادامه دهند.

برچسب ها: یحیی سریع ، اراضی اشغالی
