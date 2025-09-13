باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا دهمرده گفت: این استان با تولید ۲۰ درصد از خرمای کشور، همواره از نظر سطح زیرکشت رتبه نخست و از نظر میزان تولید، در جمع ۳ استان برتر قرار داشته و پیش‌بینی می‌شود با تولید ۳۵۰ هزار تن خرما در سال جاری، این استان موفق به کسب مقام اول تولید در کشور خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از وجود ۳۵ هزار بهره‌بردار در حوزه خرما خبر داد و افزود: میزان گردش مالی این حوزه در سال گذشته بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد ریال بود که نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی این محصول برای معیشت مردم و اقتصاد منطقه است.

دهمرده به تنوع گسترده ارقام خرما در استان اشاره کرد و گفت: از میان بیش از ۳۰۰۰ رقم خرما در جهان، بیش از ۱۰۰ رقم آن در سیستان و بلوچستان کشت می‌شود. مهم‌ترین ارقام استان به لحاظ تولید، مضافتی با ۲۴۳ هزار تن و ربی با ۸۰ هزار تن هستند.

وی با اشاره به صدور گواهی ارگانیک آلمانی برای ۳۲۹۸ هکتار از نخلستان‌های دیم استان، گفت: سالانه ۱۲ هزار تن خرمای ارگانیک رقم ربی از این مزارع به کشور‌های هدف صادر می‌شود.

دهمرده خاطرنشان کرد: خرمای تولیدی استان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به کشور‌هایی از افغانستان و پاکستان گرفته تا هند، ترکیه، روسیه و کشور‌های آسیای میانه و جنوب شرق آسیا صادر می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به برنامه‌های آتی، از تهیه و تنظیم پیش نویس سند توسعه و اصلاح و نوسازی نخیلات استان با اعتباری حدود ۱۴ همت خبر داد؛ که پس از تصویب در هیئت دولت مراحل اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر توسعه صنایع تبدیلی، گفت: وجود ۹۰ هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای، ۵۵ هزار تن توان بسته‌بندی و ۱۷ هزار تن ظرفیت فرآوری، فعالیت بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی و کشاورزی، این استان را به یکی از پیشرو‌های کشور تبدیل کرده و استان را در آستانه تبدیل شدن به قطب مهم صنایع تبدیلی قرار داده است.

منبع سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان