مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان از امضای تفاهم‌نامه ساخت یک مدرسه ۱۲ کلاسه با زیربنای بیش از هزار متر مربع در روستای کم‌برخوردار محمدآباد خاش خبر داد و گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومانی و در قالب مشارکت خیر نیک‌اندیش و اداره کل نوسازی استان اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  – میثم لک‌زایی اظهار داشت: خیر نیک اندیش آقای محمد طالبی با تعهد ۱۵ میلیارد تومان در کنار تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار دولتی از سوی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان زمینه اجرای این پروژه را فراهم کرده است که این مشارکت در چارچوب طرح ملی «نهضت توسعه عدالت در فضا‌ها و تجهیزات آموزشی و پرورشی» انجام می‌شود و به عنوان نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی دولت و مردم در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان به شمار می‌رود.


وی افزود: این مدرسه با زیربنایی بیش از هزار متر مربع و در قالب ۱۲ کلاس درس ساخته خواهد شد و می‌تواند بخش مهمی از نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان روستای محمدآباد خاش را پوشش دهد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان این اقدام را گامی طلایی برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی سیستان و بلوچستان توصیف کرد و گفت: احداث این فضای آموزشی نه‌تنها کیفیت تعلیم و تربیت را در منطقه افزایش می‌دهد بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و آینده‌ای روشن برای نسل فردا خواهد شد.

لک‌زایی در پایان با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز تصریح کرد: خیران بازوان توانمند دولت در توسعه فضا‌های آموزشی هستند و مشارکت آنان امید را به دل دانش‌آموزان مناطق محروم بازمی‌گرداند و آینده‌ای روشن‌تر برای آنان رقم می‌زند.

منبع نوسازی و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: ساخت کلاس درس ، نوسازی و تجهیزمدارس
