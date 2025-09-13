باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - کامران ملکی صادقی رئیس گشت های مشترک سازمان تعزیرات در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص احتکار آرد و نان در کشور اظهار داشت: در بازرسی‌ها، به مواردی از احتکار برخورد شده است که بیشتر به صورت سهمیه در اختیار اشخاص قرار می‌گیرد. این موارد به ندرت اتفاق می‌افتند و معمولاً با هدف قاچاق و جابجایی کالاها صورت می‌گیرند اما تا به امروز آمار و گزارشات قابل توجهی درباره احتکار آرد نداشته‌ایم. به نظر می‌رسد این معضل در حال حاضر به حداقل رسیده است.

وی در خصوص گران‌فروشی و کم‌فروشیدر نانوایی‌ها هم گفت: بیشترین موارد گران‌فروشی و کم‌فروشی در این واحدهای صنفی وجود دارد. همچنین، عدم نصب نرخنامه‌ها از سوی برخی نانوایی‌ها در شهر تهران یک مشکل جدی است.

رئیس گشت های مشترک سازمان تعزیرات اظهار کرد: رعایت نرخنامه‌هاخوشبختانه در اکثر استان‌های کشور، رعایت نرخنامه‌ها به طور کلی انجام می‌شود. اما در تهران، تنها تعداد معدودی از نانوایی‌ها این قوانین را رعایت می‌کنند. این نانوایی‌ها در حال حاضر در حال شناسایی هستند و امیدواریم که برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.

ملکی صادقی گفت: وضعیت احتکار آرد نسبتاً تحت کنترل است، اما گران‌فروشی و کم‌فروشی در نانوایی‌ها همچنان چالش‌برانگیز است. تلاش‌های قانونی برای شناسایی و برخورد با تخلفات در حال انجام است.