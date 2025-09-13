بیش از یک میلیون تن کالا از بنادر مازندران وارد کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - ناهید شهرامی نیا رییس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: یک میلیون و ۲۳۱ تن کالا از ابتدای امسال تا پایان مرداد از بنادر استان وارد کشور شد.

او افزود: در این مدت عمده‌ترین بخش کالا‌های وارداتی، ذرت دامی، جودامی و انواع روغن بوده است.

رییس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی مازندران همچنین گفت: در این ۵ ماه بیش از ۹۰۳ هزار تن کالا از مبدأ مازندران به کشور‌های اطراف صادر گردید که اکثر آن سیمان، فرآورده‌های لبنی و مصنوعات و محصولات از مواد معدنی بوده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.

شهرامی نیا میزان ترانزیت کالا در طی این مدت را به میزان ۳۷ هزار و ۴۸۱ تن عنوان نمود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۲ درصد رشد داشته است.

او افزود: در مدت یاد شده از میان بنادر استان، بندر امیرآباد فعالترین بندر در حوزه واردات، صادرات و ترانزیت می‌باشد.

برچسب ها: واردات کالا ، بنادر مازندران
